嘉義癌末男「轟槍遭收押」疑因氰化物身亡 家屬疑2件事…檢警：未發現毒品

嘉義地檢署外觀。翻攝嘉義地檢署臉書



嘉義縣大林鎮一名57歲羅姓男子，因涉嫌在前天（11／15）晚間，於大林鎮某處民宅前開槍遭警方逮捕，檢察官複訊後被法院裁准羈押禁見。昨天（11／16）晚間9點左右在法院法警移交至地檢署的過程中，羅男竟突然身體不適、口吐白沫，送醫急救仍宣告不治。對此，醫院初步診斷「氰化物中毒」；家屬質疑，羈押怎麼可能會持有毒品，另外羅男已經癌末，甚至要包尿布，為何要堅持羈押？對此，檢警表示進行檢身時，未發現異狀。

羅男兒子今天表示，家人只知道父親疑似罹患大腸癌，因不想增加負擔，病況家屬並不完全掌握。但父親已坦承犯行、主動交槍，也清楚自己生病需要包尿布，「為何還要押他？他病成這樣，為什麼要讓他那麼痛苦？」更直指「人被收押後怎麼可能還有氰化物？」羅男兒子認為以上2大疑點，檢警必須徹查。

綽號「大鼻雨」 大腸癌末期需包尿布

據悉，羅男綽號「大鼻雨」，他因為涉嫌持霰彈槍、朝民宅開槍恐嚇等案，前天晚間遭逮捕後，遭嘉義地檢署聲押禁見獲准。

嘉義地檢署表示，16日晚上9 點15分，地院法警將被告移交嘉義地檢署法警交接過程中，死者表示身體不適，法警隨即撥打119救護專線送醫，急救無效，由院方宣布死亡。

嘉義地院也表示，羅男在羈押訊問時曾表示自己罹患癌症，但並未提及不適合羈押，法院依據法定程序裁定收押，隨後將他解還地檢署。

檢警則強調，羅男警詢、複訊到準備送往看守所前，均依法進行檢身，未發現任何異狀。

《太報》關心您，再給自己一次機會

‧安心專線：1925（24小時）

‧生命線：1995

‧張老師專線：1980

