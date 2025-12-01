嘉義發錢了！太保市振興金線上就能領 3千元年底前入帳

嘉義縣太保市公所自12月1日起至12月6日，啟動災後振興金每人3千元的「線上匯款申請」服務，成為嘉義縣第一個開放振興金線上匯款的公所。太保市民代表會已於11月25日完成「災後振興金」預算三讀，此次推出線上申請機制，象徵市政服務全面朝向「科技太保」願景邁進。

嘉義縣太保市啟動災後振興金每人3千元的「線上匯款申請」服務。（示意圖／pixabay）

太保市長鄭淑分表示，受到丹娜絲颱風影響，太保市民代表會在11月25日完成「災後振興金」預算三讀，將普發振興金3000元。本次振興金發放對象為114年7月31日前設籍且11月30日前仍在籍的太保市民，以及114年7月31日前出生之新生兒且出生登記設籍於太保市者。公所首次推出線上匯款機制，讓市民能用手機、電腦完成申請，公所即於114年12月31日前完成撥款。她強調線上匯款申請流程簡單、操作容易，鼓勵市民踴躍使用。

線上申請時間是12月1日6日。（圖／太保市公所）

鄭淑分指出，太保市持續推動智慧化市政，從行政流程、民政服務到災後復原系統，都朝向數位化、系統化方向前進。她表示，此次推出「線上匯款」制度，是太保市實踐智慧治理的里程碑，也代表公所團隊以科技提升效率、以創新減輕市民負擔。

太保市長鄭淑分提醒民眾要預防詐騙。（圖／太保市公所）

鄭淑分特別提醒市民，公所不會以簡訊或電子郵件主動聯繫，也不會要求操作ATM或提供帳號密碼。她呼籲市民遇到可疑連結或陌生來電，應提高警覺，避免受騙。公所同步提供「線上匯款協助服務」，12月1日至6日、上午9時至12時、下午1時至4時，在公所一樓大廳可由專人一步步協助完成申請。

太保市公所強調會保戶個資。（圖／太保市公所）

太保市公所提醒，申請者請攜帶手機、身分證、印章、戶籍資料與存摺等文件。若為非農會帳戶，銀行將酌收30元手續費。若為同戶代領，須準備委託人身分證及印章。若有疑問，可致電太保市公所05-3711106分機151至157或171，將有專人協助。

