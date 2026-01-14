嘉義白犬遭「勒脖吊貨車尾」馬路拖行 路磨破皮＋脫肛「血糞灑地」瀕死

社會中心／林昱孜報導

嘉義一隻白色犬隻遭貨車拖行，在地上留下斑斑血跡及排泄物。（示意圖／翻攝畫面）

嘉義市親水路段今（14）日下午發生虐狗疑雲。一輛小貨車疑將狗綁在車斗後方行駛，犬隻慘遭沿途拖行；民眾直擊嚇傻，馬路上還因此留下血跡與排泄物，狗狗疑因劇烈摩擦導致脫肛，被發現時已奄奄一息。嘉義市政府建設處表示，根據影片內容，行為人恐已違反動保法，將「以車追人」通知車主到案說明。

根據《自由時報》報導，下午2點55分左右，一輛小貨車後方拖著一隻白色犬隻，狗狗因為不堪拖行，奄奄一息，馬路上還可以見到斑斑血跡及糞便。目擊者表示，起初沒看清楚，以為是風箏或紙箱，靠近一看才驚覺是一隻狗，有機車騎士見狀揮手示意，貨車司機才靠邊停車，但狗狗已倒路邊，傷勢嚴重。

市府建設處表示，依據民眾提供的影片，駕駛行為已明顯違反《動物保護法》，將確認犬隻的傷亡情形與駕駛動機。若屬過失致傷，將面臨1萬5千元至7萬5千元罰鍰，若涉及故意傷害致動物肢體嚴重殘缺或器官功能喪失，最高可處2年以下有期徒刑，併科20萬至200萬元罰金。

