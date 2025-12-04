嘉義百大文化基地共鳴展登場串連六大場域向國際招手

文化部指導，嘉義縣文化觀光局將於12月1日起至明年2月28日，於嘉義文化科技創新基地舉行為期三個月的「文化共鳴—嘉義縣百大文化基地串連展」；12月5日的開展記者會上，以文化好嘉、觀光好嘉為主題，向來自日、韓、歐美國際數位牧民展示嘉義文化觀光底蘊。

嘉義縣倚山面海，坐擁山色、平原、海景，交織出豐富觀光魅力與人文風貌，在2025文化部舉辦的百大文化基地選拔中拔得頭籌，在全省110個獲獎基地就囊括六處。包括大林慢城發展協會、交趾剪粘傳統工藝文化基地、阿里山達邦mayasvi文化路徑基地、布袋洲南鹽場、培桂堂-林開泰診療所舊宅、優遊吧斯阿里山鄒族文化部落，涵蓋傳統歷史、生活工藝、自然生態與原民文化。

其中，身為嘉義縣定古蹟的「培桂堂」—林開泰診療所舊宅，訴說了一個仕紳家族歷經清末日治至解嚴的時代縮影。展區將以影音播放林懷民談培桂堂的專訪影片，並投影展示書法與場景照片。在傳統工藝方面，交趾剪粘傳統工藝文化基地以保存交趾陶與剪黏工藝為核心，實體展出交趾陶、剪黏等文化構件，介紹台灣獨特廟宇傳統工藝美學的文化背景。

阿里山鄒族有兩大核心入選百大文化基地：達邦mayasvi文化路徑基地以鄒族重要祭儀mayasvi及鄒族的文化生活獲選，實體展將呈現部落家屋一隅、陳列小米束、編織器具等生活物件，手作陀螺、竹製彈弓等童玩體驗 。優遊吧斯阿里山鄒族文化部落以部落的自然美景、歌舞與飲食發展觀光，展出以鄒族的傳統服飾、紋飾等日常生活文物為主，也將展示咖啡、高山茶等部落創生成果。

此外，嘉義沿海百年鹽業記憶的「洲南鹽場」，將以台灣地圖標示鹽田地圖，輔以鹽製品展示，並設置「鹽晶觸摸盒」，讓參觀者感受粗鹽、細鹽與結晶差異 。最後，「大林慢城」則以「慢城」精神打造地方文化品牌，透過樸素景點照片、社區文創製品與萬國戲院相關文物，呈現小鎮文化、友善環境與社區共創的特色 。

文觀局局長徐佩鈴表示，六大百大文化基地包含不同文化面向，有觀光勝景及文化的厚度；此展特別選在嘉義文化科技創新基地展出，藉由「科技串連、不同文化在此與在民眾產生共鳴，以科技為橋，讓更多人走進百大文化基地、感受嘉義縣這片土地上充滿生命力與故事的文化底蘊。更希望讓這群逐美景而居的國際數位牧民者來嘉「Lony stay」。

「文化共鳴．嘉義縣百大文化基地串連展」展覽至2/28日，民眾可以透過官網預約，或於每日上午10:30至下午4:30間親自現場參觀。同步參觀實體文物展區及基地文化科技XR數位內容，參觀者可在沉浸體驗區投影牆上，欣賞六大場域的照片，使文化與科技虛實、動靜相互輝映。主辦單位也製作百大基地明信片、贈予現在打卡民眾。