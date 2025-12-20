嘉義看一次不夠！奈良美智衝台北二刷《大濛》

財經中心／余國棟報導

日本藝術家奈良美智「跟著朦朧潮濕的一天回嘉」展日前在嘉義縣新港文化館25號倉庫開展；奈良美智除了來台宣傳，也沈浸式享受台日文化。今（20）日更是二度進戲院欣賞國片「大濛」。

中華文化總會主辦的奈良美智在台10年巡展第5站前進嘉義，在新港文化館辦開幕記者會，奈良美智、文總秘書長李厚慶、嘉義縣長翁章梁與日本台灣交流協會高雄事務所長奧正史等與會。展期自12月12日起至明年5月17日，重新詮釋的經典畫作「凋謝的花」首度曝光，也展出繪畫、素描、攝影等作品。

奈良美智深受台灣文化吸引，除了愛上嘉義薑母鴨之外，近期推出的國片「大濛」更是讓他進戲院看了兩次；今（20）號奈良美智在thread發文說「我在嘉義看過一次，這次又在台北忍不住再看了一遍！真的非常震撼。因為已經知道故事內容，這次幾乎不怎麼看字幕，而是更深地沉浸在影像之中。第二次看的感動反而更強烈，連我自己都覺得很意外。

日本藝術家奈良美智「跟著朦朧潮濕的一天回嘉」展日前在嘉義縣新港文化館25號倉庫開展；奈良美智除了來台宣傳，也沈浸式享受台日文化。今（20）日更是二度進戲院欣賞國片「大濛」。（圖／翻攝thread@michinara3）

阿月有兩段哭戲讓我特別揪心：一段是看著姊姊在舞台上又唱又跳的那一幕，另一段是去確認哥哥遺體的場景。那是兩種完全不同的眼淚。

好像也已經確定會在日本上映了，下次我要在日本再看一次。」

由此網友留言「奈良美智老師都看了兩次了，趕快去電影院支持大濛起來」、「謝謝奈良先生2刷。 台日友好，天佑臺灣！ 」

