嘉義真善美獅子會攜手世界展望會 陪伴孩子在愛與支持中成長 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒嘉義新聞)【記者陳惲朋／嘉義報導】 嘉義市真善美獅子會秉持獅子會為關懷弱勢兒童、支持家庭穩定發展，今6日攜手台灣世界展望會，號召社會各界以實際行動陪伴孩子走過生命中的艱難時刻，讓孩子在愛與支持中成長，成為更好的大人。

嘉義市真善美獅子會在秉持獅子會在侯芯燕會長帶領下，秉持獅子會「我們服務（We Serve）」的公益精神，攜手長期推動「紅包傳愛」行動的台灣世界展望會，號召獅友共同響應世界展望會公益行動，慷慨進行愛心捐贈，以實際行動支持弱勢兒少及其家庭，展現獅子會深耕在地、回饋社會的溫暖力量。

廣告 廣告

嘉義真善美獅子會攜手世界展望會 陪伴孩子在愛與支持中成長 - https://www.watchmedia01.com

公益行動獲得多位獅子會前輩與獅友的熱情支持，包括謝淑貞前會長、蔡習好前會長、楊蘇勉常務理事及曾李琴花獅友等人，齊心投入、共襄盛舉，凝聚愛心資源，為孩子們的未來注入更多希望。

侯芯燕會長表示，孩子的成長不只需要物質上的支持，更需要社會的陪伴與鼓勵。嘉義真善美獅子會將持續結合各界善心力量，與世界展望會並肩合作，讓愛不間斷，讓善意在社會中持續擴散。

侯芯燕會長指出，透過此次愛心捐贈行動，嘉義真善美獅子會不僅實踐公益服務的初衷，也為地方社會樹立善的典範，攜手世界展望會共同守護孩子的成長之路，讓每一份愛心都成為改變生命的重要力量。