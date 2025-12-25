嘉義知名沙鍋魚頭食安頻出包 2門市停業清消整頓

嘉義縣 / 綜合報導

嘉義知名沙鍋魚頭捲入食安風暴，接連有民眾投訴外帶回家竟然在湯裡撈到整隻小強，甚至還有煮爛的塑膠袋。

儘管業者第一時間致歉，但為了全面整頓，昨(24)日深夜業者再度發布緊急公告，宣布出事的光華分店即日起無限期停業，直到環境與流程改善達標為止。而中正路總店也將同步停業5天進行大規模清消。這間嘉義傳承三代的砂鍋魚頭老店，如今正面臨史上最嚴峻的誠信考驗。

