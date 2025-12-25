嘉義知名沙鍋魚頭「食安連環爆」 業者：光華店無限期停業

嘉義市 / 綜合報導

嘉義知名的沙鍋魚頭店，日前爆出有顧客外帶食物回家吃，結果發現湯裡有蟑螂還有人吃到塑膠袋，食安問題連環爆，業者自主停業2天清消，但現在要延長時間了，發生食安爭議的光華分店，即日起無限期自主停業，至於中正路總店，則是從昨(24)日開始停業5天，業者說重新整頓是希望能挽回消費者信心。

嘉義知名沙鍋魚頭店家沒有營業，員工都在清理環境，因為日前連續爆出食安問題，民眾(12.21)說：「這是蟑螂。」民眾外帶回家吃，結果卻看到一隻蟑螂就在湯裡頭真的好傻眼。

食安連環爆，又傳出有客人吃到一半以為是菜，卻咬不爛，最後才發現是塑膠袋，業者趕緊在22、23日自主休業2天清消，但考量事件對品牌還有消費者心理影響，決定延長休業時間。

嘉義知名沙鍋魚頭店執行長林佳慧說：「做了很多更細節的清消，像今天也是一整天都有教育訓練課程，衛生局有兩度來稽核，目前都是符合標準，那我們為了讓顧客更放心，是主動，自主消毒管理，希望說趕快把事情處理好，這是最重要的。」

業者指出，發生食安爭議的光華分店，即日起採無限期自主停業，將全面檢視環境流程還有管理標準，至於中正路總店則是24日到28日，停業5天，完成全面清潔消毒與改善後才會視情況恢復營業，傳承三代飄香超過70年的嘉義人氣沙鍋魚頭排隊名店，這回食安問題連環爆，用暫停營業重新整頓希望能拉回消費者信心，畢竟食安問題可一點都不能大意。

