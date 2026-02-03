嘉義砂石車連環撞橫掃路邊早餐店 店面撞到變形 3人驚恐送醫

嘉義朴子上午發生砂石車衝撞路旁早餐店事故，3人受傷。讀者提供

嘉義縣朴子市一輛重型砂石車今天上午11時30分行經台19線德家里附近時，不明原因與2輛轎車發生連環追撞，巨大車體宛如脫韁野馬，衝進路邊的一家早餐店。撞擊瞬間轟然巨響，店面被撞到變形，現場一片狼藉，砂石車36歲男司機、轎車22歲司機及一名民眾受傷，3人分別被送往嘉義長庚及朴子醫院救治，所幸無生命危險。

今天上午11時33分，嘉義縣消防局獲案朴子市德家里「吳竹仔腳」附近發生連環車禍。當消防員趕抵現場發現，一輛砂石車巨大的車頭硬生生「插」進早餐店內，導致建築結構嚴重歪斜、搖搖欲墜。

受衝擊影響，早餐店的招牌碎裂、遮雨棚坍塌，屋頂結構甚至出現斷裂，店內桌椅與雜物散落一地，景象宛如被重型武器轟炸過一般。

消防員破壞車頭，救出砂石車司機。讀者提供

消防員回報，砂石車36歲男駕駛意識清楚，但自述頸部劇痛、雙腳痠麻，情況一度令人擔憂；另一名22歲轎車男駕駛則有明顯肢體外傷，一名店內人員則受輕傷，三人分別被送往嘉義長庚及朴子醫院救治，都無生命危險。

車禍發生時已接近中午，該早餐店正處於休息時間，並未對外營業。目擊者指出，若這起意外發生在早餐巔峰時段，店內坐滿用餐群眾，後果恐怕不堪設想。

砂石車撞擊力道大，現場一片狼藉。讀者提供

警方在現場拉起封鎖線，並派遣員警交通疏導與事故勘查，究竟是砂石車機械故障，或是駕駛操作不當，確切事故原因仍待進一步釐清。

車禍現場位於台19線德家里「吳竹仔腳」。讀者提供



