嘉義破跨國色情仲介 查獲24泰女

嘉義縣專勤隊至音樂會館及KTV酒店執行搜索，查獲多名外籍女子坐檯陪酒。（記者湯朝村翻攝）

記者湯朝村∕嘉義報導

移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊九日宣布，破獲跨國非法色情仲介集團，查獲二十四名泰國籍女子長期窩藏在嘉義縣市民宅，由集團成員接送到當地音樂會館、ＫＴＶ酒店從事脫衣陪酒，並逮捕集團成員兩名，查扣手機、翻譯機、記帳簿及現金三十八萬餘元等證物。經深入調查，將薛姓及孫姓等十九名非法仲介集團成員，依違反刑法妨害風化、就業服務法及人口販運防制法等罪嫌移送，日前由檢方提起公訴。

嘉義縣專勤隊接獲舉報，由嘉義地檢署指揮，聯合海巡署、嘉義憲兵隊等組成專案小組，連日監控掌握集團運作模式，出動三十五名執法人員連續兩晚兵分多路搜索，成功破獲這起跨國非法色情仲介集團。

專案小組蒐證時發現其中一間會館相當小心，只接熟客，會館內的少爺接到熟客的電話後，會先探頭查看四周才開啟大門，專案人員喬裝埋伏，伺機發動突襲，才能查獲外籍女子非法坐檯陪酒。