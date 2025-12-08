嘉義福容 voco全台首創 讓萌力助浪浪的聯手搜救犬「鐵雄」點亮耶誕燈 - https://www.watchmedia01.com

嘉義福容voco酒店「全台首創」的邀請榮退緝毒犬、搜救犬寵物「鐵雄」點亮酒店大廳耶誕裝置，畫面超萌可愛。（圖/福容voco酒店 提供）

(觀傳媒嘉義新聞)【記者 陳惲朋 ／嘉義報導】嘉義福容voco酒店將2025年定位為「寵物友善元年」，主打毛孩同行不必分房的住宿體驗，12月6日特別在酒店大廳舉行「耶誕點燈 毛孩有愛」點燈儀式，全台首創的邀請榮退緝毒犬、搜救犬寵物「鐵雄」參與耶誕點燈，點亮酒店大廳耶誕裝置，畫面超萌可愛。更與嘉義市社團法人正德護生慈善會合作，展開為期20天的募款活動，捐款者即可獲贈voco品牌伴手禮，所募得的款項，酒店將用於照顧流浪動物。

廣告 廣告

福容voco酒店表示，2025年酒店主打毛孩同行不必分房的住宿體驗，推出以來好評不斷，截至12月已接待近1,000組旅客。退休搜救犬「鐵雄」是從緝毒犬轉任，2018花蓮大地震期間成功在建築廢墟中救出1名傷者，還代表台灣前往法國參加由國際搜救犬組織主辦的「搜救犬世界錦標賽」，2023年榮退後由仁馨樂活園區領養，現在除了享受退休的優閒生活，更樂於關懷長照機構中的長輩。

嘉義福容voco酒店特別邀請「鐵雄」擔任「耶誕點燈 毛孩有愛」點燈大使，出場即吸引所有目光，按下瞬間的可愛表情和動作更擄獲旅客的心。人氣KOL《摸摸頻道》、《美術老師是隻貓》及《柴犬Nana和阿楞的一天》也到場共襄盛舉。今年耶誕裝飾以voco三隻吉祥物為主軸，包含燕雀的喜雀相迎、火鶴代表的美味趣享生活，在貓頭鷹象徵的獨處時光，酒店員工會持續秉持貼心可靠、妙趣橫生的方式，提供旅客這些服務，更值得一提的是，這些吉祥物裝飾全部是由點心坊純手工製作，此外更結合嘉義元素，將小火車懸掛空中，定時還會真的發車和冒出陣至白煙，成為嘉義最新網美打卡聖地。

嘉義福容 voco全台首創 讓萌力助浪浪的聯手搜救犬「鐵雄」點亮耶誕燈 - https://www.watchmedia01.com

嘉義福容voco酒店「全台首創」的邀請榮退緝毒犬、搜救犬寵物「鐵雄」點亮酒店大廳耶誕裝置，畫面超萌可愛。（圖/福容voco酒店 提供）

嘉義福容voco酒店與嘉義市社團法人正德護生慈善會合作，募款活動將舉辦至12月25日耶誕節當天，酒店贊助價值近百萬的品項作為募款回饋禮，捐贈指定金額就可獲得voco筆記本、voco吉祥物鑰匙圈，或英倫奢華養膚品牌Elemis喜沐用品。

voco酒店總經理錢嬿文指出，從今年2月起推出「PET PAL ADVENTURE毛孩同行」，讓毛主人和毛孩出遊不孤單，至今已經接待將近1,000組旅客入住。而今年耶誕特別和嘉義市社團法人正德護生慈善會合作，更是想將歡樂延伸給更多需要關愛的毛孩，不僅讓旅客和毛孩共享溫馨的耶誕時刻，也藉此呼籲社會大眾關注流浪動物的照顧與領養，未來嘉義福容voco酒店將持續深耕寵物友善服務，結合住宿、餐飲與活動體驗，打造毛孩與主人共同的旅行記憶。

錢嬿文總經理強調，嘉義福容voco酒店也在整個12月推出「耶誕手提包DIY課程」，家長可以在指定時間帶著小朋友來到7F休閒部，親手縫製立體手提包，再加上創意裝飾，活動房客免費參與、外客$100元。而擁有嘉義唯一百萬夜景的32F JOIN’S CAFE & BISTRO 酒吧同步推出「微醺聖誕夜」，自12月12日～25日販售耶誕限定品項。「金勾杯」將醇厚威士忌、香甜杏仁酒與清爽君度橙酒完美融合，入口濃郁順口、餘韻悠長；「紅色聖誕帽」則以百加得為主角，搭配新鮮草莓與酸甜蔓越莓，繽紛亮眼，宛如聖誕氣息濃厚的小巧藝術品，每一口都散發濃濃節慶魔力。

voco酒店即將於12月31日在JOIN’S CAFE & BISTRO 酒吧辦理跨年活動，現場提供酒水暢飲和下酒小食，讓旅客可以免去舟車勞頓上阿里山碰運氣，追尋2026第一道光，而在LIVE BAND輕柔音樂伴奏中溫馨告別2025，喜迎2026。

嘉義福容 voco全台首創 讓萌力助浪浪的聯手搜救犬「鐵雄」點亮耶誕燈 - https://www.watchmedia01.com

嘉義福容voco酒店「全台首創」的邀請榮退緝毒犬、搜救犬寵物「鐵雄」點亮酒店大廳耶誕裝置，畫面超萌可愛。（圖/福容voco酒店 提供）