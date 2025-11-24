嘉義秋冬限定 琉璃雲瀑夢幻登場

嘉義石棹琉璃雲瀑如詩如畫。（記者湯朝村翻攝）

記者湯朝村∕嘉義報導

阿里山石棹琉璃光是嘉義縣山區季節限定的夜景，秋冬時節隨著東北季風報到、氣溫下降等氣候影響，有機會看到如瀑布的雲海及七彩琉璃光，是可遇不可求的美景。

攝影人蘇再明日前在竹崎鄉中和村石棹拍到琉璃雲瀑畫面。他表示，每年十月至隔年四月之間的秋冬春季節，每當鋒面帶來冷空氣，如果有足夠的水氣形成雲霧，經燈光穿透折射就會產生如同琉璃般的透光七彩色澤；嘉縣山區的石棹、番路鄉隙頂二延平步道、梅山鄉太平雲梯與二尖山等地，只要天候配合都有出現琉璃仙境美景機會。

蘇再明指出，拍攝琉璃光要有三大條件，首先溫度要降到十五度以下，濕度則要高於百分之八十五，但也不能高於百分之九十八，因為濕度太高鏡頭都起霧了，什麼也拍不到，當然還要有東北季風的帶動。