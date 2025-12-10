嘉義竹崎將普發5000元紓困金 擬春節前發放

（中央社記者蔡智明嘉義縣10日電）颱風丹娜絲及0728豪雨災情影響嘉縣竹崎鄉居民生計甚鉅，竹崎鄉代表會建議發放紓困金；鄉長曾亮哲今天說，公所財政穩固，規劃在明年春節前發放每名鄉民新台幣5000元紓困金。

竹崎鄉民代表會今天開臨時會，代表會主席陳宏吉及多名代表指出，竹崎列為丹娜絲颱風及0728豪雨嚴重受災區，建議與朴子市、義竹鄉一樣發放紓困金。

竹崎鄉公所發布新聞稿表示，曾亮哲於代表會中允諾在財政穩固基礎下，發放紓困金每名鄉民5000元，規劃在明年春節前發放，讓每一名竹崎鄉民感受到支持與實質的協助。

曾亮哲說，竹崎鄉公所歷年來的嘉義縣年度開源節流考核，名列前茅，展現出鄉公所的財務健全。經財政整體盤點後，在以不影響例行業務前提下，將發放每人5000元紓困金，竹崎鄉民3萬2000多人，合計發放金額超過1億6000萬元。

竹崎鄉公所說，後續相關作業流程將儘速辦理，提報代表會審議，預計於完成行政程序後正式公告。（編輯：謝雅竹）1141210