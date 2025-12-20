嘉義管樂節踩街嘉年華！8國、55團隊登場 樂音不間斷

2025嘉義市國際管樂節20日下午上演踩街嘉年華重頭戲。(呂妍庭攝)

2025嘉義市國際管樂節，從12月19日至明年1月1日長達14天，超過90場精彩演出接力登場，今20日下午重頭戲踩街嘉年華上演，上萬民眾擠在中山路遊行路線兩側，爭睹由7支國際團隊、48支國內優秀團隊組成世界級陣容演出，並不時給予歡呼聲和掌聲，整座城市瞬時化身為熱鬧音樂舞台，樂音從早到晚不停歇。

在踩街活動登場前，上午嘉義市政府前先迎來令人熱血沸騰的限定演出「陸・海・空三軍聯合BATTLE」快閃登場，4所軍校樂隊首度以正式節目形式同台較勁，磅礡樂聲與高度紀律交織出震撼街頭的軍樂盛景，非正式的即興Battle，更high翻全場，吸引大批市民與樂迷聚集觀賞，成第33屆管樂節最具話題性的經典畫面之一。

今20日下午重頭戲踩街嘉年華上演，上萬民眾擠在中山路遊行路線兩側。(嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真)

嘉義城隍廟陣頭，鼓陣節奏如心跳般推進，穩健的步伐與儀式動作展現數百年來守護嘉義的特有文化力量。(嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真)

上午「陸・海・空三軍聯合BATTLE」快閃登場。(呂妍庭攝)

北港朝天宮哨角團傳承近300年的古老哨角響起，象徵祈福與啟程。(呂妍庭攝)

嘉義城隍廟陣頭展現數百年來守護嘉義的特有文化力量。(呂妍庭攝)

來自義大利的科里羅尼中古世紀管樂旗隊演出十分精彩。(呂妍庭攝)

今年依舊由嘉義女中樂旗儀隊領軍，整齊劃一的步伐與旗舞率先點燃現場氣氛。(呂妍庭攝)

7支國際團隊、48支國內優秀團隊組成世界級陣容演出。(呂妍庭攝)

嘉義市長黃敏惠、議長陳姿妏、立委王美惠、張啓楷、林倩綺、總統府資政張博雅等人參與踩街。(呂妍庭攝)

下午管樂踩街開幕演出【百年樂聲，共響嘉年】磅礡震撼，北港朝天宮哨角團傳承近300年的古老哨角響起，象徵祈福與啟程，緊接著嘉義城隍廟陣頭登場，來自義大利的科里羅尼中古世紀管樂旗隊則以鮮麗旗舞與號角旋律加入，讓歐洲中古世紀城鎮慶典的華麗風貌在嘉義街頭重現，三方文化首度同台，哨角、鼓聲與旗舞交織成跨越時代與國界的精彩畫面。

今年依舊由嘉義女中樂旗儀隊領軍，整齊劃一的步伐與旗舞率先點燃現場氣氛，接續嘉義市南興國中、嘉義大學、東吳高職等多所學校團隊輪番上陣，學生們在樂聲中展現自信與活力，充分呈現嘉義多年來深耕音樂教育的成果。

來自日本的奈良學園大學行進樂部以青春洋溢的動感演出獲得滿場喝采；連續28年榮獲金賞的熊本工業高校吹奏樂部以精準步伐與震撼音場掀起高潮；首次來台的香港普音步操樂團與格蘭風笛聯合樂團，融合步操鼓與蘇格蘭風笛，展現罕見的跨文化音色；韓國濟洲海女歌舞團則以百年海女文化為創作核心，透過歌舞與象徵性動作，呈現人與海洋共生的文化故事。

踩街隊伍自中央噴水圓環出發，沿中山路一路行進至KANO棒球園區，沿途街道旁早已擠滿民眾，不少家長高舉手機捕捉孩子演出的瞬間，也有眾多樂迷隨著悠揚節奏輕輕擺動身體，樂團行經商圈與路口時，掌聲、歡呼聲此起彼落，多位國外團員表示，嘉義市民的熱情回應令人難忘，沿途不斷的掌聲與加油聲，成為最珍貴的演出能量。

嘉義市長黃敏惠表示，來自全國各地及國際的重要管樂團齊聚嘉義市，在「管樂之都」在街頭巷弄中真實發聲，也讓2025年嘉義市國際管樂節展現無比動人的美好。

文化局謝育哲局長表示，踩街嘉年華已成為嘉義市國際管樂節最具代表性的活動之一。透過今年320＋1嘉義市城市博覽會的推動，嘉義以文化共享、城市共創為核心，讓城市的每一條街道、每一個角落，都能用音樂串起人與人之間的連結，體驗「我們嘉義式」的城市音樂魅力。

晚間在嘉義大舞台舉辦大型晚會，吸引滿場觀眾熱情參與。晚會於18時開演，由嘉義市管樂團、禾作社劇團及嗩吶大師林子由攜手呈現跨界開場作品《諸羅320＋1：吹響嘉義的時代樂章》，透過音樂與戲劇的結合重現嘉義從諸羅時期至現代的城市記憶，磅礡的演出擄獲觀眾掌聲。

