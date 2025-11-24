嘉義縣人氣店家票選開跑 投票可抽iPhone、75吋電視

嘉義縣「光躍嘉義‧百大嘉選榜」票選活動12月3日正式開跑／嘉義縣府提供





嘉義縣政府舉辦「光躍嘉義‧百大嘉選榜」票選活動，邀請民眾選出最代表嘉義縣的美食及景點。今天(24日)記者會邀請全縣18鄉鎮店家齊聚，展示自家招牌美食。縣府指出，活動時間自114年12月3日起至115年1月16日止，投票有機會抽中iPhone 17 PRO手機及75吋4K電視等大獎，歡迎民眾踴躍參加。

今天記者會由食尚玩家主持人朵拉（Dora）及曾子余到場主持，與縣長翁章梁分享嘉義縣的私房景點；朵拉說，以前到嘉義主要介紹美食，隨著更深入認識嘉義，發現各地都很美，布袋好美里3D彩繪也讓人印象深刻，大家除了投票外還能仔細瀏覽投票網站，能認識更多嘉義景點；曾子余分享布袋東石鮮蚵鮮美，阿里山公路的石桌羊肉爐十分美味，在寒冷天氣吃更適合，而大林鎮的佐登妮絲城堡也值得造訪。

翁章梁說，本次嘉義縣共有68家美食店家及136處景點參與，由全民投票並在115年2月9日頒獎典禮揭曉前10大人氣美食及景點。投票除了有機會抽中大獎，還能讓支持的店家登上嘉義縣10大美食及景點，明年3月燈會舉辦時將有全國各地的遊客湧入嘉義，投票結果可以讓遊客更有方向感，知道怎麼玩、怎麼吃。

縣府表示，投票有機會抽中iPhone 17 PRO手機、75吋4K電視、阿里山英迪格酒店精品房一泊一食住宿券等大獎，還有嘉義縣長榮文苑酒店住宿券、嘉義鄒伙呷精選禮盒。115年1月2日將抽出首波獎項，2月9日頒獎典禮將抽出最大獎。

票選網址為 https://chiayitop100.tvbs.events/ ，只需使用Line帳號、Facebook帳號或google信箱完成註冊，每日就能在「美食組」及「景點組」分別投下5票，5票須投給不同店家及景點。

另，翁章梁也提到，2026台灣燈會將在3月3日至3月15日於縣府前廣場舉辦，燈會以「點亮嘉義‧光躍台灣」為主軸，目前全力規畫主題燈區及特色展演，敬請拭目以待。

