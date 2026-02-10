嘉義縣全縣運動會開幕 參賽人數創新高

嘉義縣115年全縣運動會今(10)日在嘉義縣立田徑場舉行開幕典禮／嘉義縣府提供





嘉義縣115年全縣運動會今(10)日在嘉義縣立田徑場舉行開幕典禮／嘉義縣府提供

嘉義縣115年全縣運動會今(10)日在嘉義縣立田徑場舉行開幕典禮，賽事從1月21日延續至2月27日，涵蓋田徑、游泳、柔道、跆拳道、角力及各類球類等18個競賽項目。今年賽事規模再度突破，共吸引965隊、8,913名選手參賽，創下歷史新紀錄，顯示出嘉義縣運動風氣日益蓬勃發展。

開幕典禮由溪口國小愛+1擊樂團的同學帶來精彩的鼓隊暖場表演，為典禮揭開序幕。隨後，來自全縣18鄉鎮市的運動員代表依序通過司令台，向大會主席翁章梁縣長致意。

廣告 廣告

今年聖火傳遞由朴子國中黃珞旖選手與永慶高中鄭禕嫻選手共同完成，他們攜帶火炬進場，並在聖火台點燃聖火，象徵著光明、和平、友誼、團結與勇氣。隨後，永慶高中翁意涵選手和太保國小林玄斌教練分別代表運動員與裁判宣誓，標誌著全縣運動會正式開幕。

翁章梁表示，透過這樣的運動盛會，選手們不僅能展現實力，也能交朋友，促進全縣18鄉鎮市間的交流。

嘉義縣體育會理事長翁聰賢表示，雖然嘉義縣的運動獎勳金非全國第一，但已屬中上等，而即將到來的全國中等學校運動會，將會加倍提供獎勳金，勉勵選手們展現實力。

縣府教育處表示，嘉義縣在114年全國運動會中獲得2金4銀7銅的佳績，為鼓勵選手，縣府已發放超過300萬元的運動獎勵金，並提高前三名選手的培訓費：第一名每月2萬元，第二名每月1萬2千元，第三名每月8千元。

全縣運動會將持續近一個月，並在縣內各大運動場館進行，這也是縣立田徑場經過整修與認證後的首次賽事，嘉義縣政府歡迎民眾前往現場為選手加油打氣。運動會期間，民眾可至「嘉義縣體育競賽管理系統（https://sport.cyc.edu.tw/z8/spt115ac/）」網站查詢相關賽程與成績。

更多新聞推薦

● 清廉度再突破！台灣全球排名衝上第24名 超越全球86%國家