嘉義縣數位學生證樣板正面／陳致愷翻攝





嘉義縣數位學生證樣板背面／陳致愷翻攝

嘉義縣政府自114學年度起正式推出「數位學生證」制度，涵蓋縣內各級學校（國小至高中），預計將有近2萬名學生受惠。數位學生證將整合一卡通平台，具備四大主要應用場景：交通搭乘、民生消費、生活繳費與社群互動。學生不僅能以學生證搭乘北捷、高捷、台鐵與YouBike等交通工具，還可在全台四大超商及超過10萬家商店消費，一卡暢行無阻。

在校園內，數位學生證將全面應用於圖書館借閱、校車搭乘等功能，並可整合教職員證，實現多卡合一設計。這不僅減輕了師生攜帶多張卡片的負擔，也進一步提升了校園生活的便利性與安全性。學生未來只需一張卡，即可完成大多數校內事務，讓生活更加高效便捷。

廣告 廣告

除基本功能外，數位學生證也將導入iPASS MONEY、交易查詢、一卡通綠點、減碳紀錄等功能，預計未來將擴展至更多綠色生活應用，鼓勵學生從日常中實踐永續理念。此舉也將使嘉義縣成為智慧校園與綠色校園兼備的領頭羊。

教育處處長李美華，學生證不該只是身分識別工具，更應是連結生活、學習與社會資源的智慧載體。透過此次全面數位化，我們希望學生能在便利、安全與綠色的環境中成長學習，打造屬於嘉義的智慧教育願景。



更多新聞推薦

● 嘉義縣全面啟用數位學生證 近2萬名學生受惠