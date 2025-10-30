嘉義縣全面禁用廚餘養豬後再強化查核，49場轉型、退場豬場全數正常



嘉義縣長翁章梁10月27日宣布嘉義縣全面禁止廚餘養豬後，縣府立即啟動相關配套與防疫強化措施，為避免任何漏網之魚，農業處實地稽查108年至111年曾依農業部計畫接受「轉型或退場輔導」的養豬業者，共49場結果皆為正常，並未發現再次使用廚餘養豬的情形。

農業處指出，當年中央與地方協力推動廚餘養豬退場政策，部分業者停止養豬經營、部分轉用商業飼料，此次再度全面查核，就是要確認所有場址沒有恢復使用廚餘，防止非洲豬瘟藉由食物殘渣傳入養豬場。

農業處強調，防疫必須零漏洞，尤其面對非洲豬瘟疫情威脅，嘉義縣會用最高標準守住畜牧場域。縣府將持續加強稽查、輔導與教育宣導，同時呼籲所有養豬業者務必遵守禁用規定，共同守護嘉義，也是守護整體台灣養豬產業安全。