嘉義縣公共化長照再添新量能 朴子醫院六腳住宿式機構動土

嘉義縣長照服務量能再升級。衛生福利部朴子醫院13日舉行「六腳住宿式長照機構興建工程」祈福動土典禮，嘉義縣長翁章梁、衛福部醫福會副執行長王裕煒、長照司副司長吳希文、朴子醫院院長曹承榮及多位地方民意代表到場見證，宣告嘉義縣公共化住宿式長照服務邁出重要一步。

↑圖說：與會貴賓為興建工程祈福祝禱。（圖片來源：嘉義縣衛生局提供）

該案基地位於六合國中舊址，土地閒置多年，在中央推動公共化資源政策下，由縣府輔導、朴子醫院提出申請，重新檢討並活化土地使用，成功將閒置校地轉化為長照建設用地，具體展現中央政策支持與地方政府落實執行的成果。

廣告 廣告

朴子醫院院長曹承榮表示，六腳住宿式長照機構興建工程獲衛福部長照司補助經費逾2億元，一樓規劃為日間照顧中心，設置40床，二樓為住宿式長照中心，設置60床，合計提供100床服務量能，預計於117年5月完工啟用。

↑圖說：六腳住宿式長照機構興建工程動土，嘉義縣公共化住宿式長照服務量能再度升級。（圖片來源：嘉義縣衛生局提供）

整體基地面積約6,500平方公尺，樓地板面積約4,000平方公尺，其餘空間將規劃為寬敞的戶外活動場域及綠帶，營造開闊、友善且具生活感的照護環境。曹承榮指出，建築設計跳脫傳統醫療機構的冰冷印象，以「家」為核心概念，打造溫馨、安心的居住空間，讓長照大樓成為長者長期安居與療養的生活場域，而非僅是醫療設施，也讓家屬能夠放心託付。

衛福部自107年起推動「獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫」，透過公立醫院申請，在長照資源不足地區新建或修繕住宿式長照機構，目標於116年前完成全國6,500床的布建。翁章梁表示，嘉義縣共申請4案住宿型長照機構，包括衛福部3案（新港、灣橋、六腳）及縣社會局1案（布袋），未來可提供601床服務，將大幅提升縣內住宿式長照照護量能。

↑圖說：六腳住宿式長照機構以「家」為核心概念，打造溫馨、安心的居住空間。（圖片來源：模擬圖/嘉義縣衛生局提供）

嘉義縣衛生局指出，公共化住宿式長照機構可確保收費合理、服務穩定，為長者及身心障礙者提供更具品質且可負擔的照護選擇。未來也期待朴子醫院整合既有醫療量能，串聯機構照護、醫療轉介、居家護理、安寧照護及社區外展服務，建構醫療與長照無縫接軌的照護體系，全面提升照護的連續性與可近性。

更多品觀點報導

金屬中心攜手機械公會 加速技術落地提升產業競爭力

高市府啟動35案碳權行動 打造綠色碳經濟新引擎

