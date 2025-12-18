嘉義縣公共造產、調解業務暨殯葬服務業表揚

(記者廖建智嘉縣報導)

嘉義縣政府民政處(18)日舉辦公共造產、調解業務暨殯葬禮儀服務業表揚大會，由縣長翁章梁親自頒發，並對各單位的努力與成就予以勉勵。



在公共造產方面，嘉義縣表現優異，連續兩年榮獲內政部評定縣市級第1名。民政處長楊健人指出，嘉義縣目前有13個公所興辦公共造產事業，113年度收入達2億3,542萬元，大幅改善地方財政。此次鄉鎮市造產業務考核結果，民雄鄉獲第1名佳績，中埔鄉和新港鄉分別獲得第2名與第3名。



據統計，嘉義縣113年受理3,888件調解申請，成立案件數2,991件，成立率約76.9%，以每一案件至少2名當事人計算，113年至少讓5,982人免於來往司法機關的辛勞、壓力與奔波。此次調解業務考核結果出爐，民雄鄉榮獲第1名，朴子市和水上鄉分別名列第2名與第3名。其中，民雄鄉何坤澤主席、水上鄉黃啟東主席、朴子市楊石旭主席、六腳鄉呂松助主席、中埔鄉陳勇勝主席、鹿草鄉林正和主席等42位調解人員獲得縣長獎。值得一提的是，縣議員陳柏麟協同調解事件達137件，榮獲行政院長獎殊榮。



為落實殯葬服務品質提升，縣府除輔導轄內核可設立業者合理經營與提供優質服務外，亦藉由評鑑機制肯定業者在專業服務上的用心與付出，每年定期辦理殯葬禮儀服務業考核。



今年縣府於朴子市、布袋鎮、新港鄉、東石鄉及義竹鄉等地區共39家業者實地考評，經專業學者以嚴謹態度綜合考評，最終共有8家業者成績優異脫穎而出，其中，十三禮儀社、和興葬儀社、勝德葬儀社、菩升企業社等4家業者榮獲榮獲「優等」評比，詳瑞生命禮儀、上藝葬儀社、合元葬儀社、金真禮儀社等4家業者則獲得「甲等」評比。相關名單公告在縣府民政處網站，提供民眾在選擇服務時作為參考依據。



此外，新港與大埔鄉公所也在內政部工作競賽中分別榮獲殯葬設施類獲全國第3名與綜合發展類全國第1名的佳績，彰顯了縣內各地區在公共事業推動方面的卓越成就。



翁章梁表示，公共造產是許多鄉鎮市公所的重要財政支柱，有效改善財務狀況，甚至實現轉虧為盈。他還提到，近年前往弔唁時，深刻感受到殯葬禮儀的專業水準與莊重氛圍明顯提升，對此深表感謝，並對所有努力付出的工作人員表示肯定。他期許未來大家能夠繼續精進，共同邁向更美好的未來。