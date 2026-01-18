嘉義縣公布台灣燈會無人機規範 違規最高罰15萬元

〔記者林宜樟／嘉義報導〕今年台灣燈會將於3月3日至3月15日在嘉義縣登場，光彩奪目的燈區預計將吸引許多民眾拍照，考量活動期間人潮眾多，基於維安及民眾參與活動安全考量，縣府建設處已於會場周邊劃設遙控無人機飛行管制區域與時間，請民眾遵守相關規範。

縣府今天公布今年台灣燈會遙控無人機飛航活動禁止活動區域，管制時間自3月2日中午12點起至3月16日12點止；縣府說明，為確保台灣燈會期間活動順利進行，現場嚴禁未依規定申請許可的遙控無人機或飛行器進行飛行拍攝。

縣府表示，將設置相關監測設備，並對違規行為進行干擾，若查獲違反規定屬實者，將依「民用航空法」第118條之2第2項規定，禁止活動並處以3萬元以上15萬元以下罰鍰；情節重大者，並得沒入遙控無人機。

