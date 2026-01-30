嘉義縣創「浪浪就業服務站」 溫柔變身療癒犬護衛犬

（中央社記者蔡智明嘉義縣30日電）嘉義縣創立「浪浪就業服務站」，2年來完成20隻浪犬行為訓練，協助轉型成療癒犬或護衛犬，成功媒合7個場域認養14隻良犬，翻轉社會對浪浪「只能被安置」既定印象。

嘉義縣家畜疾病防治所今天舉行「浪浪就業服務站成果發表會」，縣長翁章梁、農業部動物保護司副司長陳中興等人出席，並與完成受訓浪犬互動。

嘉義縣家畜所長林珮如告訴中央社記者，與國立屏東科技大學及中華民國好朋友動物保護協會合作成立的「浪浪就業服務站」，是全國獨一無二的；訓犬師在此透過專業行為評估，依犬隻個性與潛能設定客製化訓練，協助轉型成為療癒犬或護衛犬。

林珮如指出，療癒犬著重培養其人際互動與情緒支持能力；護衛犬則訓練熟悉場域、巡視環境與辨識異常行為，並以「提醒取代攻擊」，在兼顧公共安全同時，也確保動物福利。

家畜所也請到領養療癒犬「阿寶」的方小姐參與今天活動，方小姐說，她是職業婦女，常工作家庭兩頭燒，為讓女兒不孤單，領養犬隻陪伴，阿寶已成為孩子最穩定情感支柱，阿寶出現也為家裡帶來歡樂。

認養護衛犬的李先生則分享領養3隻護衛犬後，果園受到猴群侵擾情況明顯改善，收成也比以前好；他說，這3隻護衛犬不只是守護果園好幫手，更成為生活中重要陪伴夥伴。

翁章梁強調，近年全台遊蕩犬數量增加，人犬衝突與公共安全事件頻傳，讓社會對犬隻的誤解與對立情緒不斷升高；面對這項長期且複雜議題，縣府選擇不以收容作為唯一解方，而是用更溫柔、更有力量方式，為流浪犬找到更好出路。（編輯：陳仁華）1150130