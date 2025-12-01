嘉義縣升級智慧眼底照護 守護糖友與高齡者視力健康
〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣老年人口比例為全國最高，嘉義縣衛生局於2023年啟動智慧眼底照護服務，透過行動醫療，已照顧2萬5026位鄉親，發現視力異常、病變者3953人，並透過「智慧科技健康嘉義系統」追蹤轉介就醫，而為強化糖尿病友視力照護，今年11月起增加「年齡相關性黃斑部病變(AMD)AI」，全面整合至行動醫療3.0服務，在村里就能享有精密檢測。
縣衛生局表示，隨著年齡增加，黃斑部容易受損導致視力衰退，糖尿病則為國人常見慢性疾病，若血糖長期控制不佳容易引發多重併發症，其中「糖尿病視網膜病變」是造成成人失明主因之一。
縣衛生局指出，縣內18個鄉鎮市僅12家眼科醫療院所，仍有11個鄉鎮缺乏眼科門診，縣府推動行動醫療3.0服務，今年升級推出「年齡相關性黃斑部病變AI分析」，與原有的糖尿病視網膜病變AI共同運作，打造更精準的智慧化服務，異常個案轉入系統平台追蹤，能夠更早發現、診斷相關疾病。
智慧眼底照護3.0自2023年7月迄今診斷包含青光眼2001人、會影響視力白內障6人、非增殖性視網膜病變839人、前增殖性視網膜病變139人、增殖性視網膜病變14人、黃斑點前膜778人、黃斑部皺褶49人及其他127人。
嘉義縣衛生局長趙紋華建議民眾，定期接受視力檢查，切勿等到視力受損才就醫，降低不可逆的視覺損害風險，眼底篩檢簡單、無痛，民眾每年應至少進行一次眼底篩檢，特別是有家族視力病史或有慢性疾病風險的人。
縣長翁章梁表示，預防勝於治療，鼓勵鄉親運用每日巡迴1鄉鎮市村里的行動醫療3.0服務，有免費的成人健康檢查及四大癌症篩檢，還配置心房顫動、骨鬆以及眼底攝影、眼壓檢測等AI篩檢項目。
