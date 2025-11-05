嘉義縣商圈聯合購物節 縣長翁章梁抽出首波大獎 - https://www.watchmedia01.com

(觀傳媒嘉義新聞)【記者吳東林／嘉縣報導】由嘉義縣政府主辦的「114年嘉義縣商圈聯合購物節-嘉尚好禮」活動，結合縣內19大商圈及多家觀光工廠，自10月1日活動開跑以來，買氣持續強強滾！為感謝廣大消費者的熱烈支持，縣府5日舉辦首波大獎的線上直播抽獎活動，由縣長翁章梁擔任抽獎嘉賓，公開抽出最潮JIMNY吉普車、環保電動機車、iPhone 17等重量級好禮，將活動熱度推向最高點。

「114年嘉義縣商圈聯合購物節」將一直延續至11月30日，為期兩個月，民眾只要在指定商圈或觀光工廠消費單筆滿200元，即可獲得一組抽獎序號。截至目前，登錄筆數近4萬筆，總消費額更突破4.2億元，顯示出嘉義縣商圈多元的魅力與強勁的消費潛力。

翁章梁在抽出電動機車和JIMNY吉普車幸運得主後，親自致電恭賀。電動機車得主吳小姐接到電話後非常激動，居住在台南學甲的她經常到嘉義旅遊，因為在大林鎮的便利商店門市消費而幸運抽到大獎。居住在嘉義市，到民雄工作的陳先生則是到製香廠購買金紙而幸運抽到今日最大獎JIMNY吉普車，翁縣長也笑稱果然是「有拜有保庇」。翁縣長在直播中恭喜所有得獎幸運兒，並呼籲未能中獎的民眾不要氣餒，因為所有登錄的抽獎序號將持續累積。12月9日還會進行最終壓軸大獎抽獎—百萬改裝露營車。

活動期間，縣內各商圈及觀光工廠紛紛推出創意活動與限定優惠，吸引民眾踴躍參與。無論是親子同遊的DIY體驗、在地美食市集，或結合特色觀光工廠的旅遊路線，都讓消費者在購物之餘更能深入體驗嘉義的多樣魅力；商圈業者也紛紛表示，活動不僅帶動買氣回升，更促進了地方商機與觀光發展。

縣府經濟發展處長李雅萍強調，購物節期間縣府特別規劃「週週抽」活動，每週都有各式好禮送出，包含小型家電、生活日用品等多項實用獎品，讓民眾在支持在地商圈的同時，也能享受中獎的驚喜與樂趣。

縣府誠摯邀請民眾把握最後一個月的黃金購物期，來嘉義縣走走逛逛，深度體驗各商圈的獨特風情與特色好物，不僅能享受優質的產品與服務，更有機會將露營車等超過200項大獎帶回家。詳細活動辦法及中獎名單，請鎖定「來嘉遊-嘉義縣商圈」Facebook粉絲專頁。購物節店家優惠可參考以下資訊：https://www.facebook.com/share/p/1HJb3SDdGe/