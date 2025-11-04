嘉義縣啟動家庭照顧者支持計畫成果巡展

(記者廖建智嘉縣報導)

嘉義縣政府4日舉辦「家庭照顧者支持計畫成果巡展」啟動儀式，有別於過去的形式，今年首度採取「靜態互動展」結合「全縣巡迴」的創新模式，以「與照顧者對話」為核心，規劃一系列沉浸式互動，縣長翁章梁出席呼籲，提供照顧者支持、喘息的機會非常重要。



民眾可透過「資料說話牆」與「服務概覽」了解照顧者樣貌，並於「樣態互動小測驗」中反思自身狀態；同時也能在「照顧心情票選牆」上表達支持與祝福，為照顧者送上溫暖力量，現場設有取材自真實故事的「拍照打卡牆」，邀您寫下暖心話語、拍照響應。



今啟動儀式別具深意，由長官、貴賓拉開象徵「家門」的雙拉門，翁縣長在資深家照專員引領下化身家庭照顧者、推著輪椅走出舞台，象徵走出封閉、重返社會連結與支持懷抱。



台灣邁入超高齡社會，家庭照顧者長期承擔照顧壓力，嘉義縣社會局匯集七大專業服務單位，共同投入18鄉鎮市的家照據點服務，提供個案支持、照顧訓練、情緒支持、心理輔導、志工訪視、資源連結及線上諮詢，就近協助照顧者。



除長照家庭外，服務也擴及身心障礙家庭，透過跨單位合作提供關懷訪視、個案管理、專業到宅與臨時替代服務等支持，落實「高齡與身障並重」的照顧精神，打造友善包容的在地支持網絡。



翁縣長今表揚長期奉獻的「資深家照專員」，感謝他們多年來陪伴無數家庭的辛勞與挑戰。劉姓專員服務7年從基層當到主管，他說照顧者的權益越來越被大眾看見，透過成果展社區宣導也讓大眾了解，照顧者如果先好好照顧自己，才能好好照顧別人，量能更大。



今年成果展也首度揭示嘉義縣家庭照顧的新趨勢「兩代老家庭」現象，首次以實證方式分析中高齡照顧者在「高齡照顧高齡」情境下所面臨的健康老化、經濟壓力與照顧疲勞等多重挑戰。



翁章梁說，過去我們都在關心被照顧者，認為他們理當需要照顧，但社會普遍認為照顧者就是有能力，長久下來的辛苦卻鮮少有人看見，因此提供他們喘息的機會非常重要，台灣社會越來越面面俱到，重視各種角色的權益，翻轉對照顧者的認知。



包括伊甸社會福利基金會、瑞泰社會福利基金會、紫藤婦幼關懷協會、中正高齡居家長照機構、禾願社會工作師事務所及弘道老人福利基金會，另有身障家照服務據點中正大學投入據點服務。



社會局呼籲，在照顧過程中遇到任何困難，歡迎主動尋求協助，撥打全國家庭照顧者關懷專線「0800-507272」（台語諧音：有你，真好真好），或撥打「1966」長照服務專線，諮詢各項長照資源，及時為您分憂解勞。