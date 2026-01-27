嘉義縣喵星人命定配對倒數 限定縣民認養30日截止

嘉義縣政府農曆年前推出「喵星人命定配對活動」，為去年底由家畜疾病防治所沒入的28隻非法繁殖品種貓，以及一隻經緊急救援後康復的小貓尋找新家，總計29隻貓咪開放認養。考量其中半數為幼貓，後續需長期追蹤與管理，本次活動限定嘉義縣民參加，線上登記將於1月30日下午5時截止。

嘉義縣家畜疾病防治所指出，去年辦理認養抽籤時，曾吸引超過2.5萬人次登記，認養意願相當踴躍，中籤率僅萬分之6，顯示優質認養資源極度搶手。當時因中籤者非嘉義縣民，讓不少民眾感到惋惜，縣府此次特別限定縣民參與，盼作為一份溫馨的新年禮物，透過公開透明的抽籤機制，協助等待中的貓咪在年前找到願意以愛與責任陪伴一生的家庭。

↑圖說：嘉義縣政府於農曆年前推出「喵星人命定配對活動」，將去年底沒入28隻非法繁殖品種貓，透過公開透明的抽籤方式，為貓米找到家。（圖片來源：嘉義縣家畜所提供）

縣府表示，本次認養資訊已完整公開，包括每隻貓的品種、年齡、花色、性別、晶片號碼與收容編號等，並同步釋出正面照片，讓民眾事前充分了解。線上登記自1月26日上午8時起開放，至1月30日下午5時止，縣民在填寫表單前，也可於園區開放時間親自前往探視，實際觀察貓咪的健康狀況、性格與行為表現，提升人與動物之間的適配度。

家畜所說明，登記者需於表單中詳述飼養環境與照顧方式，經資格審核後，將於2月8日上午10時在家畜所粉絲專頁進行公開直播抽籤，為人與貓牽起一段長久陪伴的緣分。活動僅限戶籍設於嘉義縣、年滿18歲的民眾參加，每隻貓將抽出正取1名、備取2名認養人，每人至多認養1隻，若重複中籤將由備取遞補。

↑圖說：認養不只是將動物帶回家，更是一項長期承諾。（圖片來源：嘉義縣家畜所提供）

嘉義縣政府也提醒，正取者須於2月12日中午前完成認養程序，逾期未辦理將由備取遞補。縣府保有最終評估認養人是否適合的權利，認養後亦將持續追蹤關懷，若認養的是尚未完成絕育的幼貓，須依規定期限完成手術，以落實動物保護責任。

縣府強調，認養不只是將動物帶回家，更是一項長期承諾，呼籲民眾正視犬貓生命價值，落實「認養不棄養，拒買非法繁殖」理念，誠摯邀請有意願的縣民把握年前機會，讓更多貓咪走出園區、走進溫暖家庭，一同迎接嶄新的一年。

