嘉義縣喵星人命定配對 報名只到1/30日截止

嘉義縣家畜疾病防治所農曆年前推出「喵星人命定配對活動」，線上登記至30日下午5時截止。（圖/嘉義縣政府提供）

(觀傳媒嘉義新聞)【記者 陳惲朋 ／嘉義報導】嘉義縣家畜疾病防治所去年底沒入28隻非法繁殖品種貓，在農曆年前推出「喵星人命定配對活動」。縣政府：由於本次認養貓半數為幼貓，考量後續追蹤管理，限定嘉義縣民參加，線上登記至30日下午5時截止。

家畜所指出，113年認養抽籤突破2.5萬人次登記，認養意願高且極度搶手，中籤率僅萬分之6，不過當時中籤者非嘉義縣民，讓不少人感到遺憾，此次限定嘉義縣民登記，作為一份溫馨的新年禮物，盼透過公開透明的抽籤，為園區內等待家的貓咪，在年前找到願意用愛與責任守護一生的家人。

線上登記自1月26日上午8時起至1月30日下午5時止https://reurl.cc/mkblEY ，嘉義縣民填寫表單前，可於園區開放時間親自前往，實際了解貓隻的健康狀況、性格與行為表現，確保人與貓之間的適配性。表單中說明飼養環境與照顧方式，經資格審核後，2月8日上午10時將於家畜所粉絲專頁公開直播抽籤，牽起一段陪伴一輩子的緣分。

本次認養除28隻品種貓外，還有一隻之前緊急救援治療痊癒的小貓，共計29隻，家畜所逐一公布貓隻的品種、年齡、花色、性別，以及晶片號碼、收容編號等資訊，貓咪正面照也曝光。 縣政府提醒，本活動僅限戶籍設於嘉義縣、年滿18歲的民眾參加，每隻貓將抽出正取1名、備取2名認養人，每人至多以中籤1隻為原則，若重複中籤則由備取遞補，縣府保有評估該認養人是否合適認養的權利，預約於2月12日中午前完成認養程序，若正取者逾期未認養，將由備取遞補，認養後也將追蹤關懷，若幼貓尚未完成絕育，須依規定期限完成手術，落實動保責任。