嘉義縣垃圾車華麗變身 在地彩繪打造行動環保新風貌

垃圾車不再只是清潔工具，也能成為展現在地文化的行動風景。嘉義縣政府環境保護局推動「廢棄物清運車輛形象提升計畫」，補助鄉鎮市公所添購高壓沖洗設備，並為垃圾車與資源回收車進行外觀美化，目前已完成21部車輛彩繪並正式上路，讓清運車煥然一新，成為街頭流動的環保新亮點。

↑圖說：環境部環境管理署長顏旭明特別出席記者會。（圖片來源：嘉義縣環保局）

此次計畫鼓勵各鄉鎮市公所依車輛實際狀況提出改善方案，並發揮創意設計專屬圖案，將地方特色融入車體外觀。包括布袋鎮鹽山與鹽田景觀、鹿草鄉農產品與可愛小鹿、大林鎮諸羅樹蛙與陳井寮黃花風鈴木、梅山茶園與太平雲梯、新港的千里眼與順風耳，以及東石鄉黑面琵鷺與蚵寶寶等元素，讓每一輛垃圾車都成為代表地方風情的移動名片。

↑圖說：各鄉鎮市公所將地方特色融入垃圾車車體外觀，成為代表地方風情的移動名片。（圖片來源：嘉義縣環保局）

目前已有大林、布袋、番路、鹿草、梅山、新港、東石、中埔、水上及民雄等10個鄉鎮市響應參與，車輛美化後的施工品質與整體視覺效果獲得高度肯定。多數公所反映，垃圾車形象提升後，不僅改善清潔觀感，也拉近與民眾的距離，獲得更多支持與認同。

↑圖說：翁章梁表示透過車載設備進行政策宣導，若能同步展現在地特色，將讓環保工作更貼近生活、也更有溫度。（圖片來源：嘉義縣環保局）

嘉義縣長翁章梁表示，清運車每日穿梭於大街小巷，並透過車載設備進行政策宣導，若能同步展現在地特色，將讓環保工作更貼近生活、也更有溫度。他在記者會中對計畫成果表達高度肯定，並當場指示環保局擴大辦理，未來將補助全縣約270輛清運車進行美化，獲得在場鄉鎮市長與縣議員一致支持，期盼打造更具特色與認同感的嘉義縣環保新形象。

