嘉義縣外籍生就博會 22廠商釋逾200職缺

嘉義縣政府、教育部與吳鳳科技大學合作)在吳鳳科大舉辦外籍生就業暨實習徵才博覽會／嘉義縣府提供





為提高外籍生畢業後留台就業、累積專業經驗意願，嘉義縣政府、教育部與吳鳳科技大學合作，今天(20日)在吳鳳科大舉辦外籍生就業暨實習徵才博覽會，22家廠商釋出超過200個以上職缺，現場結合異國表演與料理，展現多元文化交流風貌。

縣府指出，政府近年陸續放寬僑生及外國學生在臺就業及居留相關規定，讓具備語言優勢、跨文化溝通力及專業技能的僑外生，有更多留台發展的可能性。另一方面，在台僑外生求學期間對台灣工作環境與生活文化產生認同，也提高畢業後留台就業、累積專業經驗的意願。

吳鳳科大校長蔡宏榮表示，目前校內約有千餘名外籍生，是縣內外籍生最多的大專院校，111年起即與縣府合作舉辦外籍生就博會，持續提升企業對外籍人才的認識與接納，並提供與企業交流的機會，實際接軌在地產業、適性就業。

參與企業指出，不少外籍生在學期間的實習表現優異，工作態度積極、學習力強，能迅速熟悉生產流程，對企業內部營運帶來實質助益。對於外籍生兼具學校專業訓練與實務經驗企業多表示肯定，認為若能在畢業後留臺發展，將有助於企業人力多元化運用。

勞青處長陳奕翰說，隨著產業轉型與企業缺工問題日益顯著，越來越多企業選擇僱用外籍生，勞青處除積極引導青年在地就業外，也鼓勵外籍生畢業後留在嘉義，將所學運用在工作。



