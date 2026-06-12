嘉義縣大埔和平社區 榮獲國家環境教育獎社區組最高獎項
由環境部主辦的「國家環境教育獎」，旨在表揚長期投入環境教育工作、推動環境保護及永續發展具有卓越成效的團體與個人，藉由公開肯定優良典範，提升全民環境素養，促進社會共同參與環境教育行動。
嘉義縣大埔鄉和平社區發展協會憑藉多年來深耕在地環境教育、資源循環利用及生態保育推廣的成果，榮獲本屆「國家環境教育獎社區組特優」，展現偏鄉社區結合環境保護與地方創生的亮眼成績。
和平社區位於曾文水庫湖畔，長期面對水源保護區發展限制，以及颱風豪雨後大量漂流木堆積等環境課題。社區居民將原本被視為廢棄物的漂流木重新賦予價值，透過手工製作成獨一無二的「漂流木小提琴」，成功將環境保育理念融入藝術與文化之中，開創地方品牌。
近年來，和平社區持續推動曾文水庫生態導覽、黑鳶保育教育、低碳飲食推廣、環境手作課程及漂流木樂器體驗等多元活動，讓環境教育不再只是課堂知識，而是透過實際參與，讓居民與遊客共同認識自然環境與永續發展的重要性。
嘉義縣大埔鄉和平社區發展協會理事長吳倚豪表示：「我們把環境的危機變成社區的轉機，讓永續成為生活的一部分。」
和平社區表示，此次獲得國家環境教育獎社區組特優，不僅是對社區多年努力的肯定，更是持續推動環境教育的重要動力。未來將持續結合曾文水庫自然環境、漂流木文化創意及社區居民力量，深化環境教育扎根工作，讓更多人透過實際走訪與體驗，看見台灣偏鄉社區在永續發展道路上的豐沛生命力。
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