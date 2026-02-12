嘉義縣大埔鄉長吳明勲涉貪污 兄弟3人均遭起訴

（中央社記者黃國芳嘉義市12日電）嘉義縣大埔鄉長吳明勲被控自109年起，藉由鄉公所發包工程涉及貪污治罪條例圖利、要求賄賂等案件。嘉檢偵結，連同吳明勲兄弟3人及張姓業者等10人一併起訴。

嘉義地檢署檢察官邱亦麟偵辦大埔鄉長吳明勲等公務員與廠商，違反貪污治罪條例等案件，指揮法務部廉政署南部地區調查組成立專案小組，於去年10月22日起陸續執行多波搜索行動，傳喚吳明勲等人及相關證人到案偵訊，吳明勲及張姓業者遭聲押獲准至今，全案偵結並於今天移審。

嘉義地檢署發布新聞稿，吳明勲等人自109年間起至去年發動搜索時止，藉由鄉公所發包各項工程時，涉有貪污治罪條例圖利、要求賄賂等案件。吳明勲與擔任社區發展協會理事長的胞弟，因公所多次透過協會購買所需的禮品，涉及貪污治罪條例的對於主管事務圖利罪嫌，吳明勲胞弟已繳回不法利益新台幣22萬6299元。

嘉檢表示，在經費近億元的大埔藍色公路遊憩廊帶計畫標案方面，吳明勲及公所農業觀光課侯姓課長，要求業者給予伴手禮缺口100萬元，涉及貪污治罪條例的要求賄賂罪；張姓業者則利用此機會，要求其他業者共同分擔，涉及刑法詐欺取財罪，詐得100萬元。

吳明勲在公務車私用部分，涉及公務員假藉職務上機會背信罪，使鄉公所給付非屬公務使用的4967元油料費用。

嘉檢說，吳明勲胞兄、前大埔鄉民代表會主席吳宗霖涉嫌扮演白手套的角色，涉及詐欺取財部分，包括大埔鄉公所辦公廳舍拆除重建標案、大埔藍色公路遊憩廊帶計畫標案，計詐欺款項近千萬元，目前遭檢方通緝中。

另外，檢方查出多名廠商則分別涉及政府採購法的借牌投標、商業會計法的不實登載會計憑證等罪嫌。

嘉檢表示，吳明勲身為連任2屆地方首長，原應依法行政，卻涉犯貪污圖利、要求賄賂等犯行，侵害公帑，影響社會層面深遠。張姓業者則趁機犯案。案件起訴移審後，均無法以具保、限制出境、出海及科技監控等方式，防止逃亡或勾串，均建請法院繼續羈押禁見。（編輯：李錫璋）1150212