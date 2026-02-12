嘉義縣大埔鄉長涉貪 檢偵結起訴聲請續押禁見

嘉義縣大埔鄉前鄉長涉嫌多項弊案，遭檢方起訴，同時建請法院持續羈押禁見。（圖：龐清廉攝）

嘉義地檢署偵辦嘉義縣大埔鄉公所多項工程弊案，今（12）日偵查終結，依違反貪污治罪條例及相關罪嫌，將大埔鄉吳姓鄉長及多名公務員、民意代表與廠商提起公訴，並建請法院續押禁見。（龐清廉報導）

嘉義地檢署指出，本案由承辦檢察官指揮廉政署南部地區調查組長期蒐證，去年十月持搜索票兵分多路，搜索大埔鄉吳姓鄉長住處與辦公場所共二十處，傳喚被告九人到案，並將涉案的吳姓鄉長及張姓廠商聲押獲准。

檢方表示，吳姓鄉長自民國109年間起，在鄉公所辦理多項標案期間，涉嫌利用職務機會圖利特定對象。其中包括與胞弟、社區發展協會理事長合謀獲取不法利益，相關款項已繳回二十餘萬元；另在「大埔藍色公路遊憩廊帶」計畫中，與承辦課長向廠商要求填補一百萬元伴手禮缺口。張姓廠商則被控藉機詐得款項。

此外，檢方也查出吳姓鄉長涉及公務車私用，造成公所支出油料費近五千元；其胞兄、曾任鄉民代表會主席，則被控在公所廳舍重建及藍色公路等標案中，以詐術取得數百萬元不等款項。另有多名業者，分別涉及借牌投標、容許借牌及不實登載會計憑證等違法情事。

檢方強調，吳姓鄉長身為連任二屆的地方首長，本應廉潔自持，卻涉圖利、索賄，對公務體系與社會觀感影響重大。考量涉案情節及後續審理需要，連同涉案張姓廠商等，檢方均建請法院繼續加以羈押禁見。

◆被告未經審判證明有罪確定前，推定其為無罪 。