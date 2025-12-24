嘉義縣大林鎮跟進普發3000元 明年3月入帳

普發現金成趨勢，耶誕節前夕，嘉義縣阿里山鄉才由代表會提案通過普發6000元，大林鎮公所今也在代表會提出 「嘉義縣大林鎮韌性經濟方案鎮民樂活消費金自治條例」，獲代表會支持，將普發3000元，成嘉義縣第9個普發鄉鎮市。

大林鎮公所日前宣布明年1月下旬發放竹筍復耕紓困金，受損竹園每公頃新台幣2萬元時，就透露要普發樂活金，今確定獲代表會支持通過提案，從人口數換算，總預算近9000萬元，由公庫自有財源稅收支應，預計明年3月28、29日兩天發放，並將設計導入抽獎機制，鼓勵民眾在地消費、促進鎮內需經濟。

大林鎮長許有疆表示，錢要花在刀口上，大林鎮在12月底才確定普發方案，一方面需要等到12月底完成整年度預算的結算與公庫現金流的盤點，才能清楚知道公所有多少能量來執行普發；另一方面，所有的預算方案都需要經過鎮民代表會的溝通與同意，在公所團隊的努力準備並和代表溝通協商後，通過自治條例法案，以確保程序合法且透明。

許有疆說，希望普發不只是流於市場喊價發錢而已，更希望這筆錢發下去後，能擴大效益，帶動大林鎮內的消費內需。目前公所正積極研擬「樂活消費金導流機制」，規畫每周抽獎活動，刺激鎮內消費，以期讓普發現金產生循環經濟的綜合效應。

