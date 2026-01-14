嘉義縣宣布營養午餐免費 翁章梁坦言吃力

▲翁章梁宣布今年9月起高國中小營養午餐免費，也坦言對縣府財務而言有些吃力，但不能讓嘉義縣與其他縣市差距過大。（圖／嘉義縣府提供）

[NOWnews今日新聞] 台北市長蔣萬安日前宣布營養午餐免費，讓台南市長黃偉哲評如同「潘朵拉盒子被打開」但又不得不跟進，對此今（14）日繼屏東縣長周春米宣布高國中小營養午餐全面補助後，嘉義縣長翁章梁稍早也宣布，從今年9月起全面實施所屬公立高中及國中小學生營養午餐免費政策，坦言對於縣政財務上有點吃力，但要克服困難來執行此政策，不能讓嘉義縣與各縣市差距過大。

翁章梁宣布，縣政府將從今年9月起，全面實施所屬公立高中及國中小學生營養午餐免費政策。政策實施對象涵蓋嘉義縣所屬公立高中及國中小學生，預估受惠人數約2萬6000人。經精算以每人每餐補助62元、每年供餐200天計算，每年將新增約3億2240萬元的經常性支出。

翁章梁表示，雖然要檢討籌資才能落實該政策，感覺有點吃力，但既然各縣市社會福利己經進步到營養午餐全面免費，因此還是要透過內部財務調度，克服困難來執行此政策，不能讓嘉義縣與各縣市差距過大。

翁章梁表示，在推動這項政策的同時，嘉義縣正面臨前所未有的財政壓力。嘉義縣並非自主財源豐沛的縣市，長期以來財政條件相對吃緊，且隨著中央補助比例調降，地方自籌款負擔明顯加重。實際上每一項福利政策的推動，對嘉義縣而言都是沉重的財政承擔。現行《財劃法》分配機制，未能充分反映農業縣在國土保育、糧食安全及環境承載上的貢獻與犧牲，地方財政長期缺乏緩衝空間，使基層政府在回應民眾期待與維持財政紀律之間，承受極大壓力。

翁章梁說，此外也要中央正視福利政策快速擴張對地方財政所造成的結構性衝擊，應在制度與資源分配上，給予農業縣市更多實質支持，避免形成縣市間無止境的福利政策競逐。唯有建立在穩健財政基礎上的社會照顧，才能真正實現城鄉共好與永續發展。

