嘉義縣市接連2起街頭暴力案 疑有關聯

（中央社記者黃國芳嘉義15日電）嘉義縣市今天凌晨接連發生2起街頭暴力案，疑有關聯，嘉義市1處神壇、嘉義縣大林鎮某茶行遭多人持棍棒砸損、店面遭車輛衝撞，幸無人傷，警已清查人車身分追緝中。

嘉義市政府警察局第一分局表示，南京路某神壇凌晨3時發生街頭暴力事件，警方據報趕抵，人已逃離現場，經調閱監視器畫面，發現約10餘名年輕人分乘多部自小客車到場，持棍棒砸損神壇，其中1部自小客車衝撞神壇鐵門後逃逸，研判疑債務糾紛。

廣告 廣告

警方表示，已成立專案小組以車追人、全面清查涉案車輛與人員身分，將盡速查緝全數嫌疑人到案，依法嚴辦。

另外，嘉義縣警察局民雄分局凌晨4時40分據報，大林某茶行也發生店面遭暴力毀損事件；警方表示，警方趕抵現場，店面鐵捲門疑遭車輛衝撞凹陷毀損，已掌握涉案車輛追緝。

警方說，經清查發現2起案件疑有關聯，正積極查緝涉案嫌疑人到案說明。（編輯：李明宗）1150115