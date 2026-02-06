嘉義縣府提醒雇主 春節期間調移排班應先徵得勞工同意

嘉義縣政府。(圖取自google地圖)





農曆春節將至，嘉義縣政府提醒事業單位，農曆小年夜、除夕、大年初一至初三均為國定假日，雇主應依規定給假並給薪，如需勞工出勤，則應先徵得勞工同意，且工資應加倍發給，違者最高可處100萬元罰鍰。

縣府勞青處說明，國定假日如遇到勞工的例假或休息日，應勞資協商擇日補假；如果是比照行政機關辦公日曆出勤者，2月15日小年夜遇到例假，於2月20日補假，補假當天即為國定假日，勞工休假工資照給，如補假當日有出勤，工資亦應加倍發給。

勞青處進一步說明，今年春節9天連假，其中，2月14日及21日為休息日，出勤需依休息日加班規定給付加班費；2月15日及22日為例假日，非有天災、事變或突發事件，不得使勞工出勤；2月16日至20日則為國定假日，勞工出勤除原本的當日工資外，於正常工作時間（8小時）以內再加發一日工資，如有超過8小時工作之時段，則屬延長工作時間，雇主應依勞基法第24條規定計給加班費。

勞青處強調，勞資雙方得就「國定假日與工作日對調實施」進行協商，且應徵得勞工「個人」同意。勞資協商約定將國定假日調移至其他「工作日」實施時，應確定所調移國定假日的休假日期，雇主不得減損勞工應有的國定休假日數。按日或按時計薪的部分工時勞工，雖工作態樣不一，也同樣享有國定假日出勤加倍工資權益。

勞青處長陳奕翰呼籲，春節期間有一些無法擁有連續假期的行業，如服務業、餐飲業、交通運輸業等，可經由勞工同意將春節的國定假日與其他工作日對調，但應明確排出調移的休假日讓勞工了解，以免造成爭議；勞工或雇主若有勞動法令之疑慮，可直接洽詢05–3620123轉8018、8023嘉義縣政府勞青處。

