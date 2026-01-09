嘉義縣成總預算卡關「重災區」 財源短少21億恐需舉債

中央總預算卡關，影響嘉義縣財源達21億元。(記者林宜樟攝)

〔記者林宜樟／嘉義報導〕新年度開始，中央政府總預算案仍未進入委員會審查，衝擊台南市、屏東縣及嘉義縣等6縣市財務調度，恐須舉債因應；嘉義縣府今天表示，依行政院主計總處計算，嘉義縣獲配財源將比去年減少21億元，若總預算持續未通過，無其他替代財源或無法調整支出因應時，舉債因應是必然。

行政院長卓榮泰昨表示，中央政府總預算案送進立法院已逾四個月，是我國憲政史上第一次在新年度開始後，總預算案仍未進入委員會審查，總計影響2992億元預算，衝擊台南市、屏東縣及嘉義縣等6縣市財務調度，恐須舉債因應。

廣告 廣告

嘉義縣長翁章梁表示，嘉義縣減少的21億元，依中央政府補助辦法規定，可由中央對地方財政均衡補助所編列321億元中予以彌補，但因該筆補助編列於中央政府總預算中，總預算若未通過，該筆補助就無法動支補助給地方。

翁章梁說，相關影響恐及交通建設、教育、社福，以及地方財政平衡調度等多項重要施政面向，若總預算一直無法通過，而且又無其他替代財源或無法調整支出因應時，舉債因應是必然。

不僅縣府財源陷困境，嘉義縣立委蔡易餘表示，明年中央總預算若持續卡關，中央力推的「AI新十大建設」共102億元將無法執行，直接斬斷嘉義農工大縣的轉型契機，不僅無人機產業受挫，連帶「中正大學發展矽光子碩士班學位學程」也將無法推動，嚴重影響高科技人才培育。

蔡易餘指出，嘉義縣受影響的新興計畫總額高達24.43億元，其中更急迫的是攸關鄉親生命財產與交通的建設將全數停擺，包括水上南靖、新港埤子頭、六腳排水、空軍第四聯隊基地排水改善及國道一號高速公路瓶頸路段改善等工程，超過15億元關鍵預算都無法動支。他強調，卓榮泰院長已點名嘉義縣是重災區，若預算不過，縣府恐需「舉債」才能度日，呼籲藍白務實審議，勿讓嘉義的建設與未來成為政治惡鬥的祭品。

嘉義縣長翁章梁。(記者林宜樟攝)

立委蔡易餘。(記者林宜樟攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

自由爆新聞》一跡象曝台灣「關鍵轉折點」！日議員石平霸氣嗆習：什麼東西

藍白聯手 第6度封殺國防特別條例

新聞360》國共論壇藏3交易籌碼？學者「2警告」重砲轟：國民黨都是輸家

藍白聯手第7度封殺國防特別條例 行政院：浪費寶貴防衛時間

