嘉義縣扶植藝文團隊聯合展演 年度學習成果亮眼

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣政府推動藝文扎根與人才培育，扶植鄒族pasunaeno合唱團、愛＋1擊樂團及嘉義縣街舞培訓代表隊，今13日在嘉義縣立體育館廣場舉行成果發表會，共同呈現年度學習成果，縣長翁章梁、縣議員武清山等人到場欣賞。

培育計畫從110年起開始推動，扶植具有發展潛力的在地藝文團隊，提供培訓環境與展演舞台，促進文化傳承與深化地方特色，本年度成果發表會整合3大扶植團隊，展現嘉義縣新世代活力。

鄒族pasunaeno合唱團帶來多首鄒族古謠，以傳統語彙與聲腔展現部落文化；愛＋1擊樂團由溪口國小、忠和國中及忠和國小學生組成，以節奏、動作與隊形變化表演多段擊樂；最後由嘉義縣街舞培訓代表隊接力演出，帶來Hip Hop、Popping、Locking及Jazz Hip Hop等多元舞風。

教育處長李美華表示，透過系統化訓練與跨校合作模式，建立穩定的藝文教育發展基礎，這幾年讓更多孩子接觸多元藝術，也逐步形塑具在地特色的表演團隊。

目前3大扶植團隊將參與115年全國中等學校運動會開幕演出，代表嘉義縣站上全國舞台，教育處將持續支持各團隊的訓練，讓嘉義縣的孩子在藝術領域擁有更寬廣的發展空間。

翁章梁說，感謝老師、同學辛苦的練習，也謝謝家長的支持，透過成果展一次展現合唱團、擊樂團、街舞隊的成果，明年度臺灣燈會及全中運都在嘉義， 縣府長期支持的這3個藝文團體都會上台演出，將嘉義孩子的才能、活力表現出來，邀請大家共襄盛舉。

