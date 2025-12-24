嘉義縣推動失智友善教育 《奶奶的便利貼》繪本校園分享溫暖

嘉義縣衛生局於竹崎高中舉辦「《奶奶的便利貼》用心關懷失智症繪本校園分享會」，邀請師生共同欣賞繪本動畫影片，推動失智友善教育向下扎根。(記者張翔翻攝)

記者張翔／嘉義縣報導

嘉義縣衛生局今（24）日於竹崎高中活動中心舉辦「《奶奶的便利貼》用心關懷失智症繪本校園分享會」，透過學生創作繪本與動畫影片，深化校園對失智症的理解，推動失智友善教育向下扎根。活動現場邀請衛生局長趙紋華、教育處代表及竹崎高中校長蘇淵源出席，與師生共同欣賞繪本動畫，見證學生以創作傳遞關懷的成果。

《奶奶的便利貼》繪本由指導老師黃議萱帶領學生柯呈穎、康鈺慈等人共同完成，創作靈感源自學生柯呈穎的家庭故事，描繪孫女與罹患失智症的奶奶相處的生活點滴與情感轉折。故事中，孫女以便利貼記錄日常與回憶，象徵「記憶或許會淡去，但愛始終留在心底」，細膩呈現家庭溫情與失智友善精神。

根據衛生福利部統計，全國65歲以上長者失智症盛行率為7.99%，而嘉義縣老年人口比例高達23.83%，位居全國第二。面對高齡化社會的挑戰，嘉義縣衛生局積極推動失智友善政策，並與竹崎高中合作，以繪本與動畫等貼近生活的方式，提升學生及社會大眾對失智症的認識與同理。

竹崎高中校長蘇淵源表示，失智症不只是醫療議題，更需要社會的理解與支持。透過學生親身創作與分享，讓同儕從故事中學習尊重差異、理解失智者的心境，以理解取代誤解，以陪伴拉近距離。

嘉義縣衛生局長趙紋華（中）、教育處代表及竹崎高中校長蘇淵源與師生合影，肯定學生以創作傳遞對失智症的理解與關懷。(記者張翔翻攝)

衛生局長趙紋華指出，《奶奶的便利貼》以溫暖筆觸描繪失智長者與家人的互動，能從閱讀中培養同理心與包容力。未來繪本及動畫影片將於校園、圖書館及公部門等場域持續推廣，讓失智友善的理念擴散至家庭與社區。

趙紋華也強調，衛生局將持續攜手學校與社區推動「看、問、留、撥」守護失智四步驟，協助民眾及早辨識失智警訊、主動關懷並提供協助，共同打造有愛、包容的失智友善環境。

《奶奶的便利貼》動畫影片已於嘉義縣衛生局官網及官方社群平台上線，歡迎民眾踴躍觀看與分享，一同為失智友善社會盡一份心力。