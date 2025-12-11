嘉義縣推動「CSR金融共好公益計畫」
(記者廖建智嘉縣報導)
嘉義縣政府與台灣金融研訓院、財金資訊公司、保險事業發展中心及國立中正大學共同推動「114年嘉義縣CSR金融共好公益計畫」，11日下午在創新學院舉辦成果發表會，計畫成功在8所國小落實60場次金融素養課程，深受學校與師生肯定。
台灣金融研訓院董事長雷仲達說，金融知識教材會根據對象調整，因主要教導小四學童，教材要求盡可能貼近生活化、輕鬆易懂，甚或是遊戲方式寓教於樂，灌輸記帳、關心家中財務狀況等觀念，從小接觸正確的金錢觀、消費觀，才有機會培養、維持好的財務責任感，受用於一生。
縣長翁章梁表示，金融素養已是孩子面對未來不可或缺的生活能力，此次計畫以淺顯活潑的方式帶領學生認識金錢概念、儲蓄觀念、數位金融安全、判斷風險及建立責任感等，協助孩子建立正確價值觀，對長遠的人生發展具有重要意義。
翁縣長強調，這不只是數字的累積，更是企業、公部門與教育界攜手共好，共同為下一代打造能力與視野的具體成果。
縣府感謝所有志工與合作機構的努力與付出，並強調跨領域合作是推動教育創新最重要的力量，活動中亦頒發「學校最佳推廣獎」，由民雄國小、三和國小、柳溝國小獲得肯定；多位企業CoCo志工老師也獲頒「最佳服務獎」，感謝他們長期陪伴孩子學習，讓校園教育更具溫度與深度。
嘉義縣政府期待，透過一次次走進校園把重要的生活知識帶給孩子，讓金融教育不只是活動，而是孩子從小扎根的生活能力，每一位願意利用時間進入教室的老師及志工，都值得最高的肯定。
