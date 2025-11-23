嘉義縣推奮起湖深度遊程 走入部落感受鄒族文化
記者李佩玲／綜合報導
為推動鄒族部落觀光，嘉義縣政府文化觀光局今（24）日宣布推出全新「來吉－奮起湖」2日深度遊程，邀請遊客親自走入部落，品嘗美食、漫步老街，感受山林與文化交織的嘉義魅力。
嘉義縣文觀局指出，位於阿里山的來吉部落擁有豐富的鄒族文化與自然景觀，是體驗部落生活的絕佳地點，遊客可在「富足聖山市集」參加部落小農市集、品嘗鄒族風味料理，或與親友預約「浮誇圓盤烤肉」，享受滿桌山珍的共享盛宴。市集內也設有多項手作體驗，如木製山豬DIY、手洗愛玉與咖啡烘豆等活動，讓旅人將文化體驗融入生活，帶走溫度與回憶。
不遠處的「得恩亞納永久屋聚落」則以繽紛屋頂與合掌式建築聞名，是莫拉克風災後重建的象徵，被譽為「臺版合掌村」，遊客可在此造訪鄒族家庭料理工作坊，品嘗「鄒族女人的私房菜」等傳統風味，感受重建後部落的生命力與人情溫度。
第2天行程則推薦前往雲霧繚繞的奮起湖，這座山城以老街與便當文化聞名，遊客可漫步於懷舊巷弄間，品嘗阿里山在地美食、選購手工伴手禮，或前往「石棹步道群」感受自然魅力；步道以茶、霧、雲、霞、櫻、愛為主題，交織出最具阿里山意象的旅遊畫面。
若想放慢腳步，也可造訪人氣茶屋「佐一茶屋」以日式建築與山巒雲霧景觀打造儀式感餐飲體驗；「ZENGIN然井茗露」則以法式甜點與玻璃屋設計，讓旅人在雲霧間優雅品茗，靜享山城的寧謐時光。
得恩亞納以繽紛屋頂與合掌式建築聞名。（嘉義縣文觀局提供）
得恩亞納永久屋聚落被譽為「臺版合掌村」。（嘉義縣文觀局提供）
石棹步道群以茶、霧、雲、霞、櫻、愛為主題。（嘉義縣文觀局提供）
遊客可在富足聖山市集參加部落小農市集、品嘗鄒族風味料理。（嘉義縣文觀局提供）
富足聖山市集內提供手洗愛玉、木製山豬DIY等活動。（嘉義縣文觀局提供）
