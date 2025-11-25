嘉義縣推待用餐與共餐服務強化社區支持網絡 呂文正理事長：要把關懷送到心裡 - https://www.watchmedia01.com

嘉義縣慈善團體聯合協會與嘉義縣社會局、中華社會福利聯合勸募協會合作執行的「嘉義縣暖心暖胃甘心待用餐服務專案」成果展。（圖/嘉義縣政府提供）

（觀傳媒嘉義新聞)【記者陳惲朋／嘉義報導】嘉義縣慈善團體聯合協會與嘉義縣社會局、中華社會福利聯合勸募協會合作執行的「嘉義縣暖心暖胃甘心待用餐服務專案」，24日在縣府前廣場舉辦第6場「你放心，我在嘉」集食送愛餐桌計畫暨成果展，慈善團體聯合協會理事長呂文正：待用餐服務專案是慈協對嘉義鄉親的承諾與行動，服務不只是送餐，更是要把關懷送到心裡。

嘉義縣政府 111 年起推動「暖心暖胃甘心待用餐服務專案」，讓弱勢民眾憑餐券至友善店家享用熱食，此專案為嘉義縣物資銀行延伸計畫，迄今已串聯60間友善店家。「你放心，我在嘉」集食送愛餐桌計畫暨成果展，活動中由縣長翁章梁向 NPO Channel 執行長張幼霖頒發感謝狀，感謝其贊助共餐食材，協助今年度「你放心，我在嘉」餐桌計畫順利推動。

縣政府表示，114 年社會局與慈協進一步推動「你放心，我在嘉」集食送愛餐桌計畫，前往義竹、民雄、新港、東石、水上辦理主題共餐活動，邀請獨居長者、身心障礙朋友、單親及經濟弱勢家庭齊聚用餐，透過美食重拾人際連結。慈協串連義竹埤墘社區、民雄日式招待所、新港奉天宮、東石海洋驛站、南靖車站等在地單位支持共餐活動，並由 NPO Channel執行長張幼霖提供冷凍與冷藏食材，確保餐點健康美味。

翁章梁縣長指出，透過待用餐服務專案服務弱勢家戶，讓民眾享用溫暖餐點，慈協也進一步推動集食送愛餐桌計畫，有句俗諺叫做「濟人好吃物」，當大家聚在一起吃飯，無論餐點如何，吃起來都會更美味，美味的祕訣就在於人跟人之間的溫暖，期望這項計畫持續進行，為更多民眾帶來溫暖。

慈協理事長呂文正強調，待用餐服務專案是慈協對嘉義鄉親的承諾與行動，服務不只是送餐，更是要把關懷送到心裡，也透過共餐活動串起社區與家戶之間的聯繫。

