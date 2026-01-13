嘉義縣推菸蒂兌換行動 累計清除逾2,742萬根菸蒂

菸蒂是城市環境中最常見、也最難清除的污染源之一，長期隨意棄置不僅影響市容，更可能隨雨水進入排水系統，造成持續性的環境污染。嘉義縣環保局近年響應「菸蒂不落地」理念，推動「菸蒂兌換」行動，結合社區動員與回收機制，引導民眾主動撿拾並集中回收，將原本難以管理的污染問題，轉化為全民共同參與的環境行動，也讓不少以回收維生的弱勢族群因此受惠。

↑圖說：菸蒂是城市環境中最常見、也最難清除的污染源之一。（圖片來源：嘉義縣環保局提供）

廣告 廣告

環保局統計114年菸蒂兌換成果指出，全縣累計4,835人次投入撿拾行列，回收菸蒂裝滿10萬9,708支600cc寶特瓶容器，換算約清除2,742萬7,000根菸蒂，總重量達4,623公斤。透過制度化的兌換機制與長期推動，菸蒂回收不再只是短期清潔行動，而是逐步融入民眾日常生活的環保行為。

為擴大社區參與，環保局同步舉辦「嘉義縣各鄉鎮市及村里撿菸蒂競賽」，成果也反映地方基層的投入能量。鄉鎮市組前三名由大林鎮、民雄鄉及新港鄉脫穎而出；村里組則由大林鎮西林里、民雄鄉中和村及大林鎮中林里獲得肯定，展現社區長時間動員、居民高度參與的具體成效。

↑圖說：環保局同步舉辦「嘉義縣各鄉鎮市及村里撿菸蒂競賽」，鄉鎮市組前三名由大林鎮、民雄鄉及新港鄉脫穎而出（圖片來源：嘉義縣環保局提供）

環保局長張輝川表示，菸蒂兌換與競賽制度的核心，不在於單純清除了多少垃圾，而在於促成行為改變。透過具體的回收管道與明確的回饋機制，讓民眾理解「每一根被撿起的菸蒂，都能為環境帶來實質改變」，同時也促進社區凝聚與公私協力，使環境治理不再只是政府單向的工作。

環保局也呼籲，吸菸民眾應確實將菸蒂投入垃圾桶或菸蒂筒，避免隨意棄置。未來將持續結合宣導、回收與社區行動，讓嘉義縣的乾淨街道，不只來自清潔人員的付出，更源自每一位鄉親的選擇與環保自覺。

更多品觀點報導

嘉市教保輔導團共識營登場 深化專業增能接軌幼教新趨勢

海保署推動海洋知識零距離 「一起看海」公益贈書啟動

