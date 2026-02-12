嘉義縣擴大春節零食稽查 抽驗全數合格守護食安

嘉義縣衛生局於年貨大街執行零食稽查，逐一檢視糖果、餅乾等產品標示，確保春節食品安全。(記者張翔翻攝)

記者張翔／嘉義縣報導

農曆春節將至，各式糖果、餅乾與零嘴成為民眾年節採買重點，為確保消費者在春節期間吃得安心、買得放心，嘉義縣衛生局除啟動兩波春節應景食品抽驗外，並同步擴大辦理「市售零食稽查抽驗專案」，加強查核市面流通之休閒食品，防止不合格產品流入市場。目前抽驗結果均為合格。

衛生局表示，本次稽查重點涵蓋傳統市場、夜市、雜貨店及10元商店等通路，並針對「2026嘉有好市集－年貨大街」等年節採買熱點加強查核，稽查項目包括糖果、餅乾及各式零食之食品標示是否符合食品安全衛生管理法規定；如屬包裝食品與玩具併同販售者，亦須依規定標示警語與相關資訊。

衛生局人員深入傳統市場與雜貨店，查核小包裝食品標示是否完整揭露品名與有效日期。(記者張翔翻攝)

此外，針對小包裝食品，嚴格查核是否完整揭露品名、有效日期及負責廠商等資訊，確保消費者權益；在食品安全抽驗方面，衛生局同步檢驗防腐劑、甜味劑及著色劑等常見食品添加物項目，確認是否符合相關法規標準，以維護民眾健康。

嘉義縣衛生局長趙紋華提醒，食品標示如有不實、誇張或易生誤解情形，依食品安全衛生管理法可處新臺幣4萬元以上、400萬元以下罰鍰；標示不全者，可處3萬元以上、300萬元以下罰鍰；食品製造業者於加工過程使用食品添加物，應符合使用範圍及限量標準，違規者同樣可處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

趙局長呼籲，食品販售業者應落實自主管理，確實執行先進先出原則及食品良好衛生規範，共同維護消費者食安權益，同時提醒民眾選購零食時，應優先選擇信譽良好的商家，留意產品包裝是否完整、標示是否清楚，避免購買來源不明或顏色過於鮮豔、異常白皙的產品，並於有效期限內儘早食用完畢。

如有食品安全相關疑問，可洽嘉義縣衛生局消費者食品衛生專線05-3620613查詢。