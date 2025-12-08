嘉義縣攜手「超級瑪利歐」打造2026台灣燈會 限量？磚塊小提燈曝光

2026台灣燈會即將在嘉義縣盛大登場，縣府以「光遊嘉義・超級有型 SUPER STYLE」為主軸，宣布打造一系列結合光影藝術、在地文化與親子旅遊的創新體驗，積極推動嘉義觀光走向國際舞台。縣長翁章梁指出，台灣燈會為全國年度焦點，更是嘉義觀光轉型升級的關鍵時刻，將透過「光、遊、樂、型」四大概念展現縣內多元魅力。

↑圖說：2026台灣燈會在嘉義縣登場，將以「光、遊、樂、型」四大概念為核心，結合光影藝術與旅遊體驗。（圖片來源：嘉義縣文觀局提供）

今年燈會最大亮點之一，是縣府與日本任天堂（Nintendo）首次合作推出的「2026 台灣燈會 × 超級瑪利歐・星燦嘉年華」主題燈區。燈區以無敵星、冒險元素與遊戲美學打造沉浸式光影空間，遊客可與瑪利歐世界角色近距離互動拍照，創造專屬親子與玩家的夢幻場景。

備受期待的限量特色小提燈也同步亮相——以「？磚塊」為造型，點燈後還藏有驚喜彩蛋，成為本屆燈會最受矚目的收藏亮點。縣府強調，小提燈將配合旅遊方案、住宿活動與事前抽籤等方式提供領取資格，但因數量有限，取得資格不代表保證領取，相關細節將於後續公布。

↑圖說：翁章梁帶著？磚塊小提燈出場亮相。（圖片來源：嘉義縣文觀局提供）

展現嘉義邁向國際的重要一步，縣府同時與日本最大旅行社 JTB 及國內雄獅、可樂旅遊合作，推出專屬燈會旅遊行程，讓國內外旅客能以更便利方式暢遊嘉義、體驗燈會魅力。

文化觀光局表示，本次規畫五大主題旅遊路線，串聯自然景觀、人文歷史、親子體驗與地方美食，推出多元遊程與集章活動，包括 LINE「慢遊嘉義」集章、燈會期間入住指定旅宿享小提燈資格、參加特定旅行團贈送資格等，期望吸引更多旅客走進嘉義探索城市風貌。

↑圖說：2026台灣燈會也將推出結合在地特色與親子互動體驗的系列旅遊活動。（圖片來源：嘉義縣文觀局提供）

此外，燈會現場也將設置「嘉義優鮮館」，集結縣內農特產與特色伴手禮，讓旅客在賞燈之餘，也能品味嘉義豐富的產業與在地風土。縣長翁章梁表示，嘉義擁有阿里山櫻花季、百條步道、親子友善景點及在地美食等獨特魅力，縣府將以燈會為契機，整合觀光資源、深化國際合作，讓嘉義被更多世界旅人看見。

更多「2026台灣燈會 × 超級瑪利歐・星燦嘉年華」及旅遊情報，將陸續於「慢遊嘉義」LINE 官方帳號及文化觀光局官網公布。

