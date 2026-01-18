嘉義縣政府公布 2026台灣燈會遙控無人機管制資訊

嘉義縣政府公布2026台灣燈會遙控無人機管制資訊／嘉義縣府提供





2026台灣燈會將於3月3日至3月15日在嘉義縣盛大登場，相信有許多空拍機玩家已迫不及待，考量活動期間人潮眾多，基於維安及民眾參與活動安全考量，縣府建設處已於會場周邊劃設遙控無人機飛行管制區域與時間，請民眾遵守相關規範。

為確保台灣燈會期間活動順利進行，現場嚴禁未依規定申請許可之遙控無人機或飛行器進行飛行拍攝，縣府將設置相關監測設備，並對違規行為進行干擾，若查獲違反規定屬實者，將依「民用航空法」第一百一十八條之二第二項規定，禁止活動並處以3萬元以上15萬元以下罰鍰；情節重大者，並得沒入遙控無人機。

遙控無人機飛航活動管制時間自3月2日中午12時起至3月16日12時止，禁止活動區域詳情請參考附圖。

