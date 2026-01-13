嘉義縣政府「職務再設計」 助身障者克服職場困境成功就業

【互傳媒／記者 張學宜／嘉義 報導】19歲的小盈（化名）居住於嘉義縣偏鄉海區，領有輕度智能障礙證明，因家人無工作而面臨經濟壓力，希望能外出工作為家人減輕負擔，經嘉義縣政府勞青處身心障礙者支持性就業服務協助後，現在已在朴子清潔公司穩定就業。

小盈念書時曾在超商實習，但態度被動、甚至躲避客人，直到畢業後經勞青處協助至庇護工場訓練洗車技能，經8個月的訓練後，小盈的工作狀況顯著改善，讓她有信心轉銜至一般職場，如今在朴子清潔公司從事洗車工作，工作穩定且表現良好。

協助小盈就業的廖姓就業服務員表示，小盈只會搭公車，且居住在偏鄉，交通是最大阻礙，因此耗費超過三個月的時間，在朴子、太保等公車可及範圍內開發職缺，最終才成功媒合到朴子的職務。

上工初期，小盈因推車推桿細、推車重量較重，導致徒手推車手掌不適，就服員即運用「職務再設計」，為她提供多用途手套解除不適，並在工作穩定三個月後，連結嘉義市的職場適應資源，由就業就服員進場從旁教導給予支持，協助她長久穩定地留在職場。

勞青處為協助身障者就業設有職重窗口，經評估後個案如可進入一般職場，則派案至合作單位財團法人伊甸社會福利基金會，再由就服員提供支持性就業服務，即依個案需求及能力開發適切職缺，就業後依需求媒合輔具、調整工作方法或進入職場擔任個案與雇主之間的溝通管道，以協助身障者穩定就業，每年約協助55人成功就業。

勞青處長陳奕翰說，只要給予身障者適當的資源，身心障礙朋友一樣能貢獻社會、實現自我價值，邀請雇主看見身障者的潛能，善用政府的就業協助資源，並鼓勵企業提供職缺，身障者就業亦能解決缺工。