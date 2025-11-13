嘉義縣文觀局推「鷺境嘉義」親子賞鳥活動
(記者廖建智嘉縣報導)
每年10月至翌年4月是候鳥遷徙的重要季節，嘉義縣東石、布袋地區因地勢平坦、潮間帶豐富而成為候鳥休息中繼站，嘉義縣文化觀光局推出親子賞鳥主題活動「鷺境嘉義」，以「賞鳥、護生態、玩創意」為主軸，串聯在地景點與濕地，邀請全台民眾前來體驗綠色旅程。
東石向禾休閒漁場種植紅樹林與南美蟛蜞菊，兼具護岸與淨水功能，園區推出「划環保船、摸文蛤、釣魚樂」等體驗，其中由回收保麗龍及海漂廢棄物打造的「環保船」最具亮點，寓教於樂的設計讓遊客在體驗中學習環保與生態的重要性。
布袋好美船屋以手作推動地方再生，推出「廢材變水水背包吊飾」及「廢材變生氣盎然的植栽」等體驗，讓遊客將蚵架廢材重新創造成藝術品，為環境盡一份心力。
東石鰲鼓濕地森林園區是賞鳥愛好者的生態聖地，其中「觀海樓」為鰲鼓濕地制高點，登上高樓即可遠眺外傘頂洲與濕地美景，此處設置3台免費高倍率望遠鏡，可近距離觀察成群的鸕鷀、雁鴨、鷸鴴等水鳥生態，駐點人員也會隨時分享最新鳥況與生態觀察重點，是認識濕地鳥類的最佳地點。
「鷺境嘉義」活動期間推出「集章贈限定候鳥造型吊飾」活動，集章點包含元泉益食品工廠、布袋海上巴士、白水湖蚵學家、向禾休閒漁場、好美船屋（好美農漁產）、余順豐花生觀光工廠、志哥的漁塭人生、東石50分Life工作室、東石外傘頂洲（凱旋號）、洲南鹽場以及鰲鼓濕地生態展示館。
文觀局表示，「鷺境嘉義」將生態教育結合地方產業，讓親子家庭在遊樂中學習自然知識、實踐環保行動，活動資訊與體驗預約可至「嘉義親子旅」網站(https://familytour.chiayi.travel/)或「嘉義縣文化觀光局」官方粉絲專頁查詢。
其他人也在看
毒雞蛋汙染源找到了！初步排除飼料 疑業者違法用藥
彰化縣文雅畜牧場生產的雞蛋被驗出含有芬普尼農藥殘留，經農業部調查，該場雞蛋及蛋雞羽毛樣品均檢出芬普尼超標，業者涉嫌違反動物用藥管理法等規定，全案已移送檢調。衛福部食藥署強調，該畜牧場不符規定產品「一顆都不能出場」，將持續執行後市場蛋品監測，堅守食安優先。中天新聞網 ・ 1 天前
熊闖日本富山縣民宅！一家四口急躲2樓 獵人開槍射殺
日本熊患持續升溫，富山縣又有一頭熊闖入民宅倉庫，警方獲報後，協同獵人一起圍捕，最後開槍將野熊射殺。另外北海道札幌的住宅區，因為發現大量熊的腳印，當地的圓山公園 緊急封閉兩周。TVBS新聞網 ・ 1 天前
文雅畜牧場「雞蛋、羽毛」又檢出芬普尼 農業部要求重罰 移送檢調
彰化縣文雅畜牧場再採樣送驗雞蛋及雞隻羽毛仍驗出屬於環境用藥的芬普尼，衛福部食藥署10日指示因畜牧場污染源未釐清有疑慮，停止雞蛋產品出貨，並應逐批檢驗雞蛋。彰化縣政府並裁罰養雞場12萬元。不過，農業部今天表示，飼主涉違反《動物用藥品管理法》，農業部已建議彰化縣政府依該法加重裁罰，全案將移由檢調單位深入偵辦，以釐清污染來源與責任。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
北海道驚見大熊在雪中啃南瓜田 日本不冬眠的熊異常變多了
日本秋季今年熊害劇烈，專家指出今年日本山區的橡實嚴重歉收，餓肚子的熊實在太多，紛紛跑到人居住地覓食。北海道週三（12日）就出現了大隻棕熊在雪中啃南瓜甜的狀況，今年不冬眠的熊恐怕真的異常變多，熊害很可能在冬季持續。太報 ・ 23 小時前
雞蛋檢出芬普尼15萬顆流向九縣市 食藥署：四天已回收2萬多顆
市售雞蛋檢出農藥殘留芬普尼超標，約15萬顆問題雞蛋流向九個縣市。食藥署今天表示，自11月8日至今天，四天內已下架回收約2萬多顆雞蛋，回收作業持續進行中，後續將直接銷毀收回的雞蛋；針對芬普尼蛋來源的文雅畜牧場，已全面進行移動管制，並啟動逐批採檢程序。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
15萬顆毒雞蛋追不回 食藥署最新進度「四天僅回收3萬顆」
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 15萬顆彰化芬普尼「毒雞蛋」流向9縣市，究竟有多少已經被不知情消息者吃下肚了？食藥署今（12）日公布最新進度數字，從公開發布回收消息以來，「四天僅回收二、三萬顆」，食藥署副署長蔡淑貞表示，縣市仍持續執行回收，不過，雞蛋保鮮期短，每個人處理方式不一，有消費者甚至可能已經直接丟棄，要每顆都回來實務上有難度。食藥署重申，來...匯流新聞網 ・ 1 天前
風電統包爆爭議款 森崴認列虧損120億元! 總經理胡惠森請辭道歉 郭台強暫代總座
國內首家離岸風電統包公司富崴能源爆發重大虧損，母公司森崴能源（6806）今天(11/13)公告，董事會通過總經理異動案，總經理胡惠森以「個人職涯規劃」為由請辭，將於11月30日生效，由董事長郭台強暫代總經理職務。胡惠森今天親自出席重大訊息記者會說明，並向股東鞠躬道歉。太報 ・ 4 小時前
日本遭遇「史上最慘熊害」！ 警察獲准用步槍殺熊
日本今年各地野熊頻繁出沒在人類生活圈。先前自衛隊協助驅熊，以協住地方後勤為主，不得使用槍枝。而為了加速驅熊進度，日本政府今（13日）起，開放警察使用步槍獵殺熊隻。鏡新聞 ・ 6 小時前
森崴承攬風電遇逆風虧百億 總經理致歉股東
[NOWnews今日新聞]富崴能源承攬離岸風電遇逆風，森崴能源胡惠森表示，子公司富崴能源承攬離岸風電二期工程影響，第三季財報帳面虧損77.36億元，連同上半年虧損44.3億元，累計虧損高達121.72...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前
森崴子公司承攬離岸風電工程 第3季認列虧損77億元、總經理道歉請辭
森葳能源今天召開重大訊息說明表示，由於受到子公司富崴承攬離岸風電二期工程影響，第三季帳面虧損77.36億元，森崴總經理胡惠森向投資人鞠躬道歉，並表示已經向董事會請辭獲准，由董事長郭台強暫代總經理職務。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
冰島將洋流崩潰列國安威脅 科學家：恐引發現代版冰河時期
冰島政府近日指出，大西洋主要洋流系統「大西洋經向翻轉環流」（AMOC）可能面臨崩潰，並對該國國安與生存構成威脅，已著手擬定最壞情境發生時的應變策略。科學家則警告，若AMOC洋流系統崩潰，可能引發「現代版冰河時期」。公視新聞網 ・ 3 小時前
美國從綠能倒退回石化能源 紐森批川普：蠢上加蠢｜#鏡新聞
聯合國第30次氣候峰會本週在巴西登場。美國聯邦政府這次沒有派代表出席，卻讓地方的加州州長紐森在會議中搶盡風頭。昨天(11/11)紐森出席多項小組討論會議，除了抨擊美國總統川普的氣候政策相當「愚蠢」，更認為中國綠能發展迅速崛起，將成為產業的領導者。同時他還提到台灣，認為台灣即使沒有加入聯合國，仍在氣候領域不斷強化自我發展，是世界科技最進步的「國家」之一。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
不等中央指示了！盧秀燕要求廚餘桶通通加蓋
[NOWnews今日新聞]台中市發生非洲豬瘟後，全國的廚餘無法再餵豬，上月底市議員問廚餘桶滿街跑，是否該加蓋？前環保局長陳宏益答詢時說「必須請示中央」，被各界罵爆。市長盧秀燕今在市議會表示，她將要求環...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
日本不只熊害還有「猴害」觀光名物獼猴 變居民夢魘 民宅遭12隻「洗劫」
日本近日為了「熊害」出動自衛隊，而在長野縣安曇野中部山區的民眾，則得為「猴害」傷腦筋。這些出沒在山林間的日本獼猴深受觀光客喜愛，但對當地人來說卻是夢魘。2011年退休定居當地的英文教授麥可‧強森（Michael Johnson）展示照片與影片，表示家裡遭猴子闖入多達四次，2021年還曾被12隻猴子「洗劫」，吃光雞蛋、麵包、水果，讓他耗費5小時打掃善後。如今他雖隨身攜帶彈弓防衛，但猴子卻聰明地待在射程之外。 官方認可的「追猴大隊」會定期出動驅趕猴群，成員約50人，屬於領薪的兼職公務員，目標是將猴子趕回山區，遠離農田與民宅。 他們讓每個猴群中至少有一隻猴子佩戴GPS項圈，以便精準掌握位置，同時還會搖鈴、吹哨，用登山杖敲打林木，製造聲響驅趕。 根據日本農林水產省資料，2022年野生動物造成的農損達156億日圓，其中鹿、野豬與獼猴造成的損失約占七成。市議會部分成員主張撲殺獼猴，但生態學者警告，這可能使情況更糟，因為一區的猴群被「清空」後，鄰近猴群便會遷入。專家建議，除了驅趕，也應設置電圍籬等防護措施，並恢復人與野生動物間的緩衝區。Yahoo奇摩（國際通） ・ 1 天前
熊奔機場監視器畫面曝！ 日警獲准用「步槍」殺熊
日本岩手縣的花卷機場遭到野熊闖入，停機坪畫面曝光。野熊闖入事件，還造成機場班機一度暫停起降約90分鐘。另外，日本警方今天開始，獲准可以使用步槍，射殺在民宅附近出現的野熊。而因為熊出沒事件頻繁，連美國駐日本大使館，都發出「熊出沒警告」。TVBS新聞網 ・ 6 小時前
加拿大TOP 6令人無比驚嘆的野生動物體驗！北極熊、海豹、科莫德熊、白鯨...下次旅行就安排去看超萌動物
面積將近1,000萬平方公里的加拿大，是全世界面積第二大的國家，擁有全世界最長的海岸線、蘊含豐富的天然資源，而它同時也以美麗的自然景觀和多樣的野生動物吸引眾人目光。提到加拿大的野生動物，許多人腦還中浮現的是海狸，事實上這個三面環海、甚至部分領土深入北極圈的國家，提供全世界最獨特且極致的野生動物體驗，加拿大觀光局就特別推薦「6項令人嘆為觀止的加拿大野生動物體驗」，從北極熊、海豹、鯨魚、馴鹿等，每個季節都能與各種動物不期而遇～Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 9 小時前
恐被吃下肚了？15萬顆毒雞蛋流竄全台9縣市 4天僅回收3萬顆
彰化縣文雅畜牧場所生產的雞蛋被驗出殺蟲劑「芬普尼（Fipronil）」殘留超標，約15萬顆問題蛋流入9個縣市，其中有12萬顆鋪貨大型通路通知業者下架，其餘3萬顆散蛋亦已啟動緊急下架回收。食藥署今（12）日公布最新回收進度，從公告發布至今4天，全台僅回收約2至3萬顆。太報 ・ 1 天前
台達電前進COP30 串聯自然和氣候行動
【記者柯安聰台北報導】第30屆《聯合國氣候變化綱要公約》締約國大會（COP30）正於巴西貝倫展開，台達電子（2308）已連續第18年參與，並呼應COP30大會主題之一「氣候調適」策畫議題，首度以「AI...自立晚報 ・ 1 天前
德語媒體：歐洲減排 中國賺錢？
《柏林日報》評論稱，為了實現減排目標，德國正在付出去工業化和生活成本飆升的代價，而中國卻利用綠色轉型賺得盆滿缽滿。《商報》評論認為，芯片危機雖然暫告一段落，但對華依賴的問題還遠遠沒有得到解決。德國之聲 ・ 21 小時前
彰化放颱風假垃圾停收 居民不知放假倒垃圾頻撲空
彰化縣 / 綜合報導 鳳凰颱風來襲，彰化宣布今(12)日停班停課一天。彰化清潔隊定點垃圾也停止收運，但還是有不少人不知道清潔隊也休息，把垃圾拿出來倒，紛紛撲了空。民眾騎著機車，來到路邊的垃圾定點收運，準備要倒垃圾，但卻撲了空，清潔隊員說：「不收，今天停班停課。」鳳凰颱風來襲，彰化縣長王惠美，決定12日彰化放颱風假一天，原本星期三有垃圾車會定點收運，但因為放颱風假定點取消收運，現場的告示牌，也貼上停止收運單。清潔隊今日休息一天，但無風無雨的天氣，不少婆婆媽媽們，根本不知道放颱風假，還是把垃圾拿出來倒，但來到現場才發現根本沒有垃圾車，民眾VS.記者說：「我不知道，電視沒看到，(差不多晚上8點半才決定)，這樣我不知道。」民眾說：「我們家那邊的沒有，想說這裡有收，要去菜市場順便拿過來。」就怕民眾把垃圾帶來，隨意丟在路邊，過去曾經放颱風假沒派人到場，結果路邊變成垃圾山，彰化清潔隊這次特別派隊員，在定點加強對民眾宣導。清潔隊員VS.記者說：「爸爸媽媽載小孩的知道放假，一些阿公阿嬤不知道的，就拿垃圾出來倒，整個倒滿？，對，去年還前年。」颱風天垃圾收運也停止一天，清潔隊說等到正常上班上課，垃圾也會恢復正常收運。 原始連結華視影音 ・ 1 天前