嘉義縣新住民茶藝協會 小小泡茶師展現穩定技藝 - https://www.watchmedia01.com

(觀傳媒嘉義新聞)【記者吳東林／嘉縣報導】嘉義縣新住民茶藝協會在「高山茶都．嘉義-嘉義茶博會」會場展出「小小泡茶師成果發表會」，由小小泡茶師擔任司茶人，招待貴賓品茶，其中最小茶師今年國小一年級，熟練穩定的手法獲得眾人讚賞。

課程自11月展開，由理事長魏珍群及張家鳳講師帶領7堂課共21小時培訓，從認識茶葉、泡茶工具、泡茶入門技巧、茶道禮儀及茶與禪的故事，讓小朋友們從玩茶、品茶，轉化成司茶，心境上也獲得許多收穫，不少小茶師們表示希望能繼續參與進階培訓。

「小小泡茶師培力課程」由新住民茶藝協會向內政部新住民發展基金申請補助，過去協會培訓對象皆為新住民成人，今年度向下扎根茶文化，攜手水上鄉南靖國小、中埔鄉社口國小、大有國小等學校，邀請對茶道有興趣的新住民孩子參與，讓小朋友在泡茶中學習品味人生。

嘉義縣社會局長張翠瑤表示，社會局為新住民提供來嘉生活的支持，積極輔導各團體單位投入新住民服務，其中內政部提供的新住民發展基金共分為「新住民社會安全網路服務計畫」、「新住民家庭學習成長及子女托育、多元文化推廣及相關宣導計畫」、「辦理家庭服務中心計畫」、「辦理新住民創新服務、人才培力及活化產業社區計畫」4大塊，涵蓋生活各面向，鼓勵嘉義縣有意提供新住民家庭服務者洽嘉義縣社會局05-3620900#2519黃先生連絡。