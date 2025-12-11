嘉義縣新港鄉普發3000元振興金 明年2／7農曆年前發放

輸人不輸陣，嘉義縣新港鄉公所提案普發3000元振興金，今獲新港鄉代表會臨時會三讀通過自治條例，將在明年農曆年前2月7日發放，依新港鄉約2.9萬人換算，公庫支出約8900萬元。

嘉義縣新港鄉長葉孟龍表示，新港鄉明年農曆年前將普發3000元。（本報資料照片）

新港鄉長葉孟龍表示，之前定期會主席及多位代表就反應希望能發振興金，雖公所無負債，但公所規畫興建第3座納骨塔，需自籌2億多，經多次討論、斟酌後，考量財政狀況，決定普發鄉民每3000元振興金，初步規畫在明年2月7日，全鄉23村里一起發放，至於當天無法領取的民眾，後續會公布領取辦法。

新港鄉公所提案，表示為因應全球及國際經濟情勢快速變動，為強化本鄉產業結構韌性，提升地方競爭力，促進地方產業發展，以推動新港鄉成宜居、宜業、宜遊的永續發展城鄉，採代表會建議規畫發放新港鄉振興金，並訂定「嘉義縣新港鄉因應國際經濟情勢變化促進地方發展自治條例」，所需經費8900萬元，今獲代表會同意墊付，明年再辦預算加追轉正。

